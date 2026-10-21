Tham dự buổi lễ về phía VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Tài chính; đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đai học Kiểm sát. Cùng dự có lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh, VKSND TP Đồng Nai.

Video: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho 20 cán bộ, Kiểm sát viên VKSND Lào.

"Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của 20 đồng chí học viên Lào, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát năm 2026 sẽ thành công tốt đẹp", đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, tin tưởng.

Về phía Đoàn học viên Lào, có đồng chí Sulichanh Yangmala, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Kiểm sát - Trưởng đoàn; đồng chí Sulimek Lorsommoun, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Luang Namtha; đồng chí Daochan Vongchankham, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Savannakhet cùng các thành viên đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, cho biết Phân hiệu được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên sâu kéo dài 2 tháng cho 20 cán bộ, Kiểm sát viên VKSND Lào.

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát năm 2026 cho 20 cán bộ, Kiểm sát viên VKSND Lào.

Chương trình tập trung trao đổi, nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên hai nước. Bên cạnh học tập tại giảng đường, học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế tại một số cơ quan kiểm sát, tòa án và trại giam tại Việt Nam; đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau.

TS. Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ.

TS. Huỳnh Đông Bắc khẳng định, Phân hiệu đã chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giảng viên, tài liệu, cơ sở vật chất và nơi ăn ở, sinh hoạt, bảo đảm khóa học diễn ra chu đáo, hiệu quả. Đồng chí mong muốn các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chấp hành nghiêm nội quy và trở thành cầu nối góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ngành Kiểm sát và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc. Trong đó, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước.

Video: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị Phân hiệu tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường các chuyên đề gắn với thực tiễn, kết hợp học tập lý luận với nghiên cứu thực tế; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để bảo đảm chất lượng khóa học. Đối với các học viên, đồng chí mong muốn mỗi người chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật tại Lào, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, chấp hành nghiêm quy chế học tập và tham gia các hoạt động giao lưu, qua đó góp phần tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa hai ngành Kiểm sát.

Đồng chí Sulichanh Yangmala, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Kiểm sát - Trưởng đoàn, phát biểu.

Tại buổi lễ, đại diện đoàn học viên VKSND Lào phát biểu, tặng quà lưu niệm lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát, Phân hiệu. Lãnh đạo VKSND tối cao cùng đại diện các đơn vị cũng trao quà lưu niệm, tặng hoa cho đoàn học viên Lào.

Các hoạt động thể hiện tình cảm hữu nghị, sự trân trọng và quyết tâm tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, góp phần làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Đại diện đoàn học viên VKSND Lào tặng quà lưu niệm đại diện VKSND tối cao.

Đại diện đoàn học viên VKSND Lào tặng quà lưu niệm lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát và Phân hiệu.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng - Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao tặng hoa cho đoàn học viên VKSND Lào.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hân - Viện trưởng VKSND TP Đồng Nai tặng hoa tặng hoa cho đoàn học viên VKSND Lào.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng 20 cán bộ, Kiểm sát viên VKSND nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.