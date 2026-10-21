Chiều 21-10, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Trong 3 ngày (21 đến 23-10), học viên được bồi dưỡng các chuyên đề trọng tâm về: Cập nhật quy định, yêu cầu và trách nhiệm về công tác văn thư, lưu trữ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kỹ năng soạn thảo, kiểm tra thể thức, ký ban hành, quản lý và xử lý văn bản hành chính; thực hành một số lỗi thường gặp; quản lý văn bản, hồ sơ và tài liệu điện tử trong môi trường số về quy trình, trách nhiệm và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng còn cung cấp kiến thức về nghiệp vụ lập hồ sơ công việc, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; số hóa, quản lý, bảo quản và khai thác tài liệu lưu trữ; tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị và cấp xã; thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Khánh Hòa.

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật các quy định mới, củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

THỦY NHƯ