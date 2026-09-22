Sáng 22-9, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 (lớp thứ 3).

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Trong 4 ngày, 110 học viên là cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng các nội dung gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, các học viên được cập nhật khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, được hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng cũng trang bị cho học viên kỹ năng, nghiệp vụ công tác đối với các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới; kinh nghiệm xử lý các vụ việc phức tạp, điểm nóng liên quan đến tôn giáo; kỹ năng vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Đồng thời, cập nhật tình hình an ninh trong tôn giáo và công tác đấu tranh đối với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã được cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong tình hình mới.