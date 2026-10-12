Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cấp xã

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 12 đến 16-10, với sự tham gia của 44 học viên là cấp ủy cấp xã trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Sơn Ca

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trực tiếp giảng dạy, truyền đạt những nội dung trọng tâm gồm: một số vấn đề chung về cấp ủy cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; những nội dung kiên định theo tinh thần văn kiện Đại hội XIV của Đảng và sự vận dụng của cấp uỷ cấp xã trong công tác lãnh đạo phát triển địa phương.

Cùng với đó, chương trình tập trung bồi dưỡng kỹ năng về tư duy chiến lược và dự báo; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đối thoại với nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp xã.

Chương trình bồi dưỡng được xây dựng theo hướng học viên vừa học tập lý thuyết, vừa trao đổi, thảo luận, phân tích tình huống, tham gia buổi nghiên cứu thực địa, mô hình để trao đổi về những cách làm hay, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, kỹ năng tổ chức thực hiện nghị quyết, kiểm tra, giám sát và xử lý tình huống thực tiễn của cấp ủy cấp xã.