Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn trong Quân đội khu vực Tây Nguyên

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, giảng viên và học viên khóa học.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu.

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ công đoàn; góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi nhấn mạnh, công tác an toàn, vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ người lao động. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc 3 giá trị cốt lõi: Bảo vệ con người là mục tiêu cao nhất; bảo đảm an toàn là nền tảng của năng suất, chất lượng và phát triển bền vững; xây dựng văn hóa an toàn gắn với kỷ luật, trách nhiệm và bản lĩnh người lính thợ.

Các đại biểu tại lễ khai giảng.

Đặc biệt, đồng chí Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng nhấn mạnh: “Không đánh đổi an toàn lấy tiến độ; không đánh đổi sức khỏe lấy năng suất; không đánh đổi tính mạng người lao động lấy bất kỳ thành tích nào”. Đồng thời yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy đối phó sang chủ động phòng ngừa, từ xử lý hậu quả sang quản trị rủi ro; gắn bảo đảm an toàn lao động với chăm lo đời sống, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đối với Binh đoàn 15, đơn vị có địa bàn hoạt động rộng, lực lượng lao động đa dạng, trong đó có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi lưu ý cần chú trọng nhận diện, kiểm soát nguy cơ mất an toàn trong khai thác, chế biến nông sản; vận hành máy móc, sử dụng điện, hóa chất; phòng, chống cháy nổ và lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Công tác tuyên truyền, huấn luyện phải thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm lao động.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Đồng chí yêu cầu học viên tích cực nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, gắn kiến thức với thực tiễn; nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro và xử lý tình huống. Sau khóa học, mỗi học viên cần tham mưu, đề xuất ít nhất một giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị.