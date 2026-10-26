Trung tâm Chính trị Tô Hiệu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2026

Tham gia bồi dưỡng có 80 đảng viên mới của các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy HĐND, Đảng ủy UBND tỉnh và các đảng ủy xã, phường. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề lý luận chính trị cơ bản, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2026

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới tiếp tục hoàn thiện nhận thức lý luận, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2026