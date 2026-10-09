Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức truyền thông về văn hóa nghệ thuật

Diễn ra từ ngày 9 - 12.10.2026, lớp học được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ, người làm công tác văn hóa nghệ thuật; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá các hoạt động, sản phẩm văn hóa đến công chúng.

ThS Nguyễn Đình Thành chia sẻ tại lớp học

Trong buổi học đầu tiên vào sáng 9.10, các học viên tham gia chuyên đề “Kỹ năng xây dựng chiến lược và tổ chức truyền thông các hoạt động văn hóa nghệ thuật” do ThS. Nguyễn Đình Thành - đồng sáng lập Elite PR School, trực tiếp giảng dạy.

Chuyên đề tập trung vào những nội dung cơ bản trong xây dựng chiến lược truyền thông, từ xác định mục tiêu, công chúng trọng tâm, lựa chọn thông điệp đến xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc điểm của từng chương trình, sự kiện văn hóa nghệ thuật.

Qua đó, học viên có thêm cơ sở để tiếp cận hoạt động truyền thông một cách bài bản, gắn việc giới thiệu giá trị nghệ thuật với nhu cầu tiếp nhận của công chúng.

Trong bối cảnh đời sống văn hóa ngày càng đa dạng, sự phát triển của các nền tảng số và phương thức tiếp nhận thông tin mới đặt ra yêu cầu đổi mới cách thức truyền thông. Việc quảng bá một chương trình nghệ thuật không chỉ dừng ở cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm hay nội dung biểu diễn, mà còn đòi hỏi khả năng xây dựng câu chuyện, lựa chọn phương thức tiếp cận phù hợp và tạo sự kết nối với các nhóm công chúng khác nhau.

TS Đỗ Anh Đức giảng dạy chuyên đề "Kể chuyện đa phương tiện về văn hóa - nghệ thuật trên môi trường số" vào chiều 9.10

Chiều 9.10, các học viên tiếp tục tiếp cận chuyên đề “Kể chuyện đa phương tiện về văn hóa - nghệ thuật trên môi trường số”, do TS. Đỗ Anh Đức (Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) trực tiếp giảng dạy.

Trong những ngày tiếp theo, lớp học bồi dưỡng tiếp tục với các chuyên đề “Quản trị rủi ro và xử lý khủng hoảng truyền thông về văn hóa nghệ thuật” và “Truyền thông văn hóa nghệ thuật: Từ giá trị đến công chúng”.

Các chuyên đề hướng đến việc bổ sung kiến thức về nhận diện, ứng phó với những tình huống phát sinh trong quá trình truyền thông; đồng thời, gợi mở cách chuyển tải giá trị văn hóa nghệ thuật thành những thông điệp gần gũi, có khả năng thu hút và tạo sự đồng cảm với công chúng.

Thông qua chương trình, học viên có cơ hội cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác truyền thông trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.