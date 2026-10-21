Khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác tham mưu Công an nhân dân năm 2026

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị, địa phương…

Lớp bồi dưỡng được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Công an cấp tỉnh và hơn 3.300 điểm cầu Công an cấp xã trên toàn quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm trước, Văn phòng Bộ Công an đã tham mưu và trực tiếp tổ chức 08 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tham mưu, góp phần cập nhật nhiều kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tham mưu.

Lớp bồi dưỡng năm nay được tổ chức trong 3 ngày, dưới hình thức tập trung, kết hợp trực tuyến đến 100% Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã. Qua đó, mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng cường kết nối toàn lực lượng CAND, thống nhất nhận thức và phương pháp công tác, đưa kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đến gần hơn với cán bộ tham mưu ở cơ sở.

Đặc biệt, việc kết nối đến Công an cấp xã giúp cán bộ trực tiếp nắm tình hình ở cơ sở có điều kiện tiếp cận kiến thức, phương pháp tham mưu và yêu cầu nghiệp vụ chung, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo từ cơ sở.

Chương trình bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề cốt lõi, thiết thực, những điểm mới trong chủ trương, định hướng công tác, những kỹ năng cần thiết và tình huống có thể vận dụng ngay.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh: Hiện nay, đất nước đang triển khai thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm tạo động lực phát triển mới, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện trong lực lượng CAND.

Theo đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, công tác tham mưu CAND phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp; tinh thần chung là mọi lực lượng phải làm công tác tham mưu, các cấp đều phải làm công tác tham mưu, từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ đều phải thực hiện công tác tham mưu tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Để đạt được mục tiêu đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản yêu cầu Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng phải tổ chức lớp học nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả. Nội dung chương trình cần kết hợp giữa quán triệt chủ trương, định hướng mới với hướng dẫn kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm và giải quyết tình huống thực tiễn. Các đồng chí báo cáo viên lựa chọn nội dung thiết thực, truyền đạt rõ vấn đề, có trọng tâm, tránh dàn trải, nặng về lý thuyết; tăng cường trao đổi hai chiều, gắn kiến thức với thực tiễn, hướng dẫn học viên cách phân tích tình hình, kiểm chứng thông tin, xây dựng phương án, đánh giá rủi ro, dự báo và đề xuất giải pháp.

Đối với các đồng chí học viên, phải xác định rõ trách nhiệm học tập, chấp hành nghiêm chương trình, nội quy, nêu cao tinh thần tự học. Học viên tại các điểm cầu trực tuyến phải bảo đảm kỷ luật học tập, duy trì sự tập trung, mỗi học viên cần xác định những việc cụ thể sẽ đổi mới sau khóa học, tránh tình trạng học xong nhưng phương pháp làm việc không chuyển biến.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Ngay sau lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đã trực tiếp truyền đạt đến lớp bồi dưỡng chuyên đề: Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 28/7 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.