Trường Chính trị tỉnh Sơn La tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2026.

Các đại biểu dự khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2026.

Lớp học diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 26 đến 30/10/2026). Trong thời gian này, các học viên được nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Đảng, gồm: Tổ chức cơ sở đảng và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ xã, phường trong điều kiện mới; công tác tổ chức của tổ chức cơ sở đảng; công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và những vấn đề mới đặt ra; chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ở xã, phường hiện nay; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; công tác văn phòng cấp ủy và những vấn đề đặt ra hiện nay; tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Sơn La phát biểu tại khai giảng.

Các học viên dự khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2026.

Các học viên dự khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2026.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tổ chức, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác văn phòng cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và chuyển đổi số ở cơ sở. Trong quá trình học tập, học viên được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và xử lý các tình huống thực tế. Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành bài thu hoạch sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.