Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2026

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ông Cao Xuân Thạo – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ.

Thông tin về tình hình lớp học, TS Nguyễn Khắc Toàn – Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học cho biết, Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 1 tháng, với số lượng 40 học viên. Trong quá trình diễn ra Lớp bồi dưỡng, các học viên tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tế, giao lưu văn hóa và các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch đã đề ra.

TS Nguyễn Khắc Toàn – Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học phát biểu tại buổi lễ.

Một số chuyên đề nghiên cứu được đề cập tại Lớp bồi dưỡng gồm: Hệ thống chính trị Việt Nam, tổ chức, vai trò và mối quan hệ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, công tác đối ngoại nhân dân và phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam tại Lào, người Lào tại Việt Nam…

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo bày tỏ vui mừng được chào đón Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang Việt Nam và tham dự chương trình nghiên cứu, bồi dưỡng do Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học tổ chức.

Theo Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong tổng thể mối quan hệ giữa hai nước, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp và đẩy mạnh triển khai các nội dung tại thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Quang cảnh buổi lễ.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo đánh giá cao sự chủ động của Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong tham mưu, xây dựng, phối hợp với Ban Đối ngoại nhân dân và các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổ chức Lớp bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước nhằm chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa hai bên.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo đề nghị, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học xây dựng chương trình đào tạo dựa trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, đảm bảo thiết thực, phù hợp với đối tượng học viên; đồng thời chủ động mời giảng viên, báo cáo viên là các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý có kinh nghiệm thực tiễn trong từng lĩnh vực để trao đổi tại các chuyên đề với tinh thần “lấy người học làm trung tâm”.

Cùng với các chương trình tại lớp học, Viện cần bố trí tạo điều kiện thuận lợi nhất để các học viên tham quan, nghiên cứu thực tế, gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để tìm hiểu điều kiện hoạt động thực tiễn của Mặt trận, kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn, hiểu thêm về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo nhận quà lưu niệm từ Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo tin tưởng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng của Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, sự phối hợp trách nhiệm của các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chương trình Lớp bồi dưỡng lần này sẽ mang đến cho các học viên những kiến thức thiết thực, những kinh nghiệm có giá trị và rất bổ ích.

“Trong thời gian diễn ra lớp học, mỗi học viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực nghiên cứu, trao đổi và thảo luận, chủ động chia sẻ những vấn đề thực tiễn trong công tác Mặt trận, cùng học hỏi những cách làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn công tác. Khi trở về đất nước Lào, mỗi học viên hãy mang về những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích và những tình cảm ấm nồng, gần gũi của cán bộ Mặt trận và nhân dân Việt Nam” - Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.