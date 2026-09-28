Khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cấp xã năm 2026

Quang cảnh lễ khai mạc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh truyền đạt 7 chuyên đề (trong đó có 2 chuyên đề kiến thức chung, 5 chuyên đề kỹ năng), được xây dựng trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thực tiễn của địa phương, với các nội dung trọng tâm: Một số vấn đề chung về cấp ủy cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Những nội dung kiên định theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và sự vận dụng của cấp ủy cấp xã trong công tác lãnh đạo phát triển địa phương; Kỹ năng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp xã; Kỹ năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cấp xã; Kỹ năng công tác tổ chức xây dựng Đảng của cấp ủy cấp xã; Kỹ năng kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp xã; Kỹ năng xử lý tình huống công tác Đảng của cấp ủy cấp xã.

Ngoài 7 chuyên đề trên, trong chương trình lớp bồi dưỡng cấp ủy cấp xã năm 2026, các học viên còn được nghiên cứu thực địa mô hình ở cấp xã, trong đó nghe lãnh đạo địa phương báo cáo: Thực tiễn về công tác phát triển đảng viên ở xã; thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng viên ở cấp xã; thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cấp xã; thực tiễn về vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; các mô hình kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng ở cấp xã.

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh nhấn mạnh:Lớp bồi dưỡng không chỉ giúp học viên củng cố kiến thức lý luận chính trị mà còn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Để lớp học hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, các đồng chí giảng viên, báo cáo viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường trao đổi, thảo luận, xử lý tình huống theo phương châm giảng viên học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới. Đối với các học viên, xác định rõ trách nhiệm, nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi kinh nghiệm; chấp hành nghiêm quy chế lớp học; chủ động tiếp thu kiến thức mới và tăng cường thảo luận, gắn lý luận với giải quyết các vướng mắc thực tiễn tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.