Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Vũ Hải Quân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, hơn 100 học viên là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các xã, phường.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải đề nghị học viên sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề, chủ động nghiên cứu, trao đổi và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi học viên cần phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nhận thức rõ trách nhiệm trên từng cương vị công tác. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại lễ khai giảng.

Đối với các chuyên đề do báo cáo viên Trung ương truyền đạt, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải đề nghị ban tổ chức mời thêm các đồng chí cán bộ chủ chốt cùng tham dự để tiếp thu, trao đổi và vận dụng hiệu quả những kiến thức được cập nhật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thường xuyên phối hợp, liên hệ với các báo cáo viên Trung ương, bảo đảm chương trình lớp học hoàn thành trong tuần tới theo đúng kế hoạch và thời gian quy định. Qua đó, tạo điều kiện để các cấp, các ngành tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, trong bối cảnh khối lượng công việc còn nhiều khó khăn, áp lực.

Nhân chuyến công tác tại Cà Mau, đồng chí Vũ Hải Quân đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ chuyên đề đầu tiên với chủ đề: “Chuyển đổi số, chuyển đổi AI trong xây dựng chính quyền số, quản trị địa phương, hoạch định và điều hành chính sách công”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao đổi chuyên đề về chuyển đổi số, chuyển đổi AI với các cán bộ chủ chốt tham dự lớp học.

Lớp bồi dưỡng gồm 11 chuyên đề. Trong đó, các chuyên đề thuộc lĩnh vực Trung ương sẽ do báo cáo viên Trung ương truyền đạt; những nội dung gắn với thực tiễn địa phương sẽ do các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp báo cáo.

Thông qua lớp học, đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh được cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Qua đó, giúp các học viên vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.