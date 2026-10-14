Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho 102 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Dự lễ khai giảng có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Ban Tổ Chức Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng 102 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Giàng Thị Dung nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp, chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển năng lực, kỹ năng, gắn với chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu dự lễ khai giảng.

Quán triệt quan điểm đó, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Lào Cai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ không chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định mà quan trọng hơn phải có bản lĩnh, tầm nhìn, tư duy đổi mới, năng lực hành động và khả năng giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra.

Để lớp học đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Giàng Thị Dung đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chủ động và cầu thị trong học tập; xác định đây là cơ hội để bổ sung kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo, quản lý, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Gắn chặt nội dung học tập với thực tiễn công tác, cùng giảng viên, chuyên gia phân tích, làm rõ và tìm kiếm giải pháp phù hợp. Qua đó, lớp học là nơi cập nhật kiến thức, đồng thời là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng vận dụng kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau lớp học, mỗi học viên cần chủ động rà soát, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; lựa chọn kiến thức, kinh nghiệm, giải pháp phù hợp để áp dụng vào lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, nhất là trong tháo gỡ khó khăn, khắc phục điểm nghẽn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

PGS.TS Bùi Minh Huyền, Trưởng Khoa Kinh tế - xã hội và môi trường, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giảng chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Giàng Thị Dung đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Quản lý lớp phối hợp chặt chẽ với Vụ Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quản lý, điều hành lớp học nghiêm túc, khoa học; bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học viên tập trung học tập và hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng.

Đồng chí mong muốn, thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên không chỉ được bổ sung kiến thức, kỹ năng mà quan trọng hơn là có thêm tư duy mới, cách tiếp cận mới, phương pháp làm việc hiệu quả hơn; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 14 - 17/10, với 7 chuyên đề, tập trung vào các nội dung: tư duy, tầm nhìn chiến lược trong lãnh đạo, quản lý; năng lực hoạch định và thực thi chính sách công trong bối cảnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cấp tỉnh; tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển tỉnh Lào Cai; xây dựng nền quản trị quốc gia, quản trị địa phương minh bạch, hiện đại, hiệu quả; phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong không gian phát triển mới; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực.

Đây là lớp bồi dưỡng thứ 2 trong năm 2026 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.