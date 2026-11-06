Khai giảng Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào

Khóa tập huấn thu hút 770 học viên đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thể hiện nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn và tâm huyết của đội ngũ giáo viên kiều bào đối với việc gìn giữ, truyền dạy tiếng Việt trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, khóa tập huấn là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN. Khóa tập huấn trực tuyến lần này mở rộng cơ hội tiếp cận cho giáo viên tại nhiều địa bàn. Chủ nhiệm Ủy ban đề nghị chú trọng tính thực tiễn, lấy người học làm trung tâm, lựa chọn phương pháp phù hợp với độ tuổi, môi trường ngôn ngữ và điều kiện của từng cộng đồng. Các câu chuyện, trò chơi, bài hát, trải nghiệm văn hóa và tình huống giao tiếp gần gũi cần được vận dụng để khơi dậy hứng thú và sự tự tin sử dụng tiếng Việt của học sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại lễ khai mạc khóa tập huấn. Ảnh: TIÊU NGUYỄN

Đề cập vai trò của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, Chủ nhiệm Ủy ban cho rằng, các công cụ mới cần được sử dụng có chọn lọc, có kiểm chứng và phục vụ mục tiêu giáo dục; sự thấu hiểu, khả năng truyền cảm hứng và tình yêu tiếng Việt của người thầy vẫn giữ vai trò quan trọng. Ông đề nghị ban tổ chức, giảng viên tăng cường chia sẻ học liệu, duy trì kết nối chuyên môn sau khóa học; khuyến khích học viên trao đổi kinh nghiệm, phản ánh khó khăn để gắn kiến thức chuyên môn trong nước với thực tiễn giảng dạy tại cộng đồng.

Đông đảo giáo viên kiều bào tham gia khóa tập huấn. Ảnh: TIÊU NGUYỄN

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, khẳng định khóa tập huấn đáp ứng nguyện vọng được đồng hành, hỗ trợ trong công tác dạy và học tiếng Việt của kiều bào, đặc biệt đối với các thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

PGS, TS Đặng Hồng Sơn bày tỏ tin tưởng khóa tập huấn sẽ giúp học viên tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới giảng dạy tiếng Việt vững mạnh, bền vững; mong muốn các hoạt động bồi dưỡng, kết nối tiếp tục được duy trì thường niên.

Các đại biểu tham dự khai mạc khóa tập huấn tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TIÊU NGUYỄN

Thông qua khóa tập huấn, ban tổ chức mong muốn những kiến thức và kinh nghiệm được trao đổi sẽ được vận dụng hiệu quả vào từng lớp học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt, khuyến khích sự đồng hành của gia đình và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Việt thường xuyên trong cộng đồng. Chương trình tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan trong nước và cơ sở đào tạo đối với đội ngũ giáo viên kiều bào, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường sự gắn kết của các thế hệ NVNONN với quê hương, đất nước.