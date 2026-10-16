Khai giảng khoá huấn luyện nữ Cảnh sát đặc nhiệm

Trong thời gian 3 tháng huấn luyện tại Trung tâm, các học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết; rèn luyện thể lực, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tác phong chính quy và ý thức tổ chức kỷ luật, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng nữ Cảnh sát đặc nhiệm.

Đại tá Lê Đình Luân phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng, Đại tá Lê Đình Luân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ số 1 (Bộ Tư lệnh CSCĐ) yêu cầu các học viên nhận thức sâu sắc về vinh dự, trách nhiệm khi được tuyển dụng vào lực lượng CSCĐ; xác định rõ mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nội quy, quy chế huấn luyện.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện, đồng chí Lê Đình Luân yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, duy trì nghiêm kỷ luật, đồng thời quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ học viên hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện.

Các đại biểu và học viên tại buổi lễ.

Đại diện các học viên, đồng chí Nguyễn Huyền Anh (sinh năm 2001, quê Sơn La, cử nhân Đại học Hàng hải Việt Nam) bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia huấn luyện tại trung tâm; đồng thời khẳng định quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

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Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.

Việc tổ chức huấn luyện 49 công dân trong thời gian 3 tháng là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nữ Cảnh sát đặc nhiệm có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.