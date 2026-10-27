Khai giảng khóa đào tạo 'Dịch vụ xuất sắc' theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ

Lễ khai giảng khóa đào tạo "Dịch vụ xuất sắc". Ảnh: S.Thùy

Đây là chương trình trọng điểm trong khuôn khổ hợp tác với Dự án ST4SD, do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ.

Tham gia khóa đào tạo có 21 học viên là cán bộ quản lý, nhân sự nòng cốt tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch uy tín trên địa bàn TP. Huế và các vùng lân cận cùng giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Khóa đào tạo “Dịch vụ xuất sắc” thuộc Chương trình Quản trị du lịch và khách sạn cao cấp Swiss EHT, được chuyển giao trực tiếp từ EHL Hospitality Business School – cơ sở đào tạo quản trị khách sạn của Thụy Sĩ.

Các đại biểu và học viên dự chương trình khai giảng. Ảnh: S.Thùy

Nội dung khóa đào tạo được thiết kế gồm 4 mô-đun chuyên sâu, tập trung rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, tư duy dịch vụ chuyên nghiệp và tinh thần hiếu khách.

Bên cạnh rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, khóa học chú trọng tích hợp các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn, sức khỏe và thực hành du lịch bền vững, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

Ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế cho biết, việc áp dụng các tiêu chuẩn đào tạo quốc tế từ Swiss EHL và Dự án ST4SD góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực du lịch chất lượng cao.

Ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: S.Thùy

Thông qua chương trình, các học viên được kỳ vọng trở thành đội ngũ “đại sứ dịch vụ”, vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững tại Huế và các vùng lân cận.

Sau lễ khai giảng, trong thời gian hơn 1 tháng, các học viên sẽ tham gia chương trình đào tạo kết hợp giữa học trực tuyến và thực hành trực tiếp tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.