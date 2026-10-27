Khai giảng khóa đào tạo chuyên môn thủy thủ và thuyền trưởng cho cán bộ, chiến sĩ công an

Ngày 27-10, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo chứng chỉ chuyên môn thủy thủ và giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng 4 năm 2026 dành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh. Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan.

Đại tá Lê Quang Dũng phát biểu tại lễ khai giảng.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Khóa đào tạo được tổ chức nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng điều khiển phương tiện thủy và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn; đồng thời nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên đường thủy.

Kết thúc khóa đào tạo, các cán bộ, chiến sĩ tham gia sẽ được thi sát hạch và cấp các loại chứng chỉ, giấy chứng nhận theo quy định.