Khai giảng khóa đào tạo cán bộ đối ngoại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại tại Học viện Ngoại giao, ngày 16/11.

Tham dự lễ khai giảng có Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn; Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông; Tham tán Chính trị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Han Younghee; Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Chương trình đào tạo cán bộ đối ngoại Mekong” Ngô Quang Anh; Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao kinh tế, Bộ Ngoại giao Quản Phương Thúy, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Ngoại giao và các học viên tham gia khóa học.

Phát biểu khai mạc khóa học, Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn nhiệt liệt chào mừng các đại biểu và toàn thể học viên tham dự; đồng thời cảm ơn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Quỹ Hợp tác Mekong – Hàn Quốc và các đối tác đã đồng hành, hỗ trợ triển khai Dự án. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực đối ngoại cho đội ngũ cán bộ các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới với Lào, ông Nguyễn Hùng Sơn khẳng định Học viện Ngoại giao luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối ngoại, gắn kiến thức chuyên môn với yêu cầu thực tiễn. Khóa học không chỉ góp phần nâng cao năng lực tham mưu, triển khai công tác đối ngoại tại các địa phương mà còn thúc đẩy hợp tác tiểu vùng, tăng cường kết nối hạ tầng, kinh tế và giao lưu nhân dân khu vực biên giới.

TS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Chính trị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Han Younghee bày tỏ vui mừng khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có cơ hội đồng hành cùng Dự án thông qua Quỹ Hợp tác Mekong – Hàn Quốc và Viện Mekong. Bà nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực thể chế là những yếu tố nền tảng, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế và thịnh vượng chung của khu vực Mekong. Việc Hàn Quốc hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thể hiện sự quan tâm và cam kết thúc đẩy hợp tác với các nước trong khu vực, hướng tới một cộng đồng Mekong kết nối và phát triển bền vững.

Bà Han Younghee, Tham tán Trưởng ban Chính trị, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ về quá trình hình thành và triển khai Dự án, Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Chương trình đào tạo cán bộ đối ngoại Mekong”, ông Ngô Quang Anh cho biết, xuất phát từ chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao về việc chủ động thu hút nguồn vốn ODA nước ngoài nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ đối ngoại Việt Nam, Ban Quản lý Dự án đã tích cực tìm kiếm, kết nối, trao đổi và thúc đẩy hợp tác với phía Hàn Quốc và Viện Mekong.

Ông nhấn mạnh đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho cán bộ đối ngoại khu vực Mekong là yêu cầu thiết thực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và hợp tác khu vực ngày càng sâu rộng. Nhân dịp này, thay mặt Ban Quản lý Dự án, ông Ngô Quang Anh trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Viện Mekong và Quỹ MKCF đã hỗ trợ Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao hiện thực hóa sáng kiến có ý nghĩa này, trong đó khóa bồi dưỡng dành cho cán bộ các bộ, ngành và địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ là một hoạt động cụ thể.

Ông Ngô Quang Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án, Trưởng ban Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 16-19/11/2026 tại Hà Nội, với nội dung tập trung vào cập nhật kiến thức, trang bị nghiệp vụ và rèn luyện các kỹ năng đối ngoại gắn với yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, chương trình có chuyến tham quan, khảo sát thực địa tại Cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, các học viên sẽ tìm hiểu mô hình “Cửa khẩu kiểu mẫu”, quy trình phân luồng logistics hiện đại, việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xuất nhập cảnh, đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Với chương trình được thiết kế bám sát yêu cầu thực tiễn, chú trọng kiến thức chuyên môn và kỹ năng ứng dụng, khóa bồi dưỡng tạo điều kiện để học viên cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận những phương thức, công cụ có thể vận dụng trực tiếp vào công tác tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát huy vai trò của các bộ, ngành, địa phương trong kết nối, hợp tác với các đối tác khu vực.

Thông qua Dự án “Chương trình đào tạo cán bộ đối ngoại Mekong”, Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục tăng cường hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực thể chế và thúc đẩy kết nối khu vực. Đây cũng là đóng góp thiết thực nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực Mekong phát triển lấy con người làm trung tâm, gắn kết, thịnh vượng và bền vững, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa các nước Mekong và Hàn Quốc.