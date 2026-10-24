Khai giảng khoá bồi dưỡng giáo viên tiểu học dạy môn Tin học và Công nghệ

Đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng khoá bồi dưỡng giáo viên tại Cà Mau năm 2026.

Khoá bồi dưỡng gồm 25 học phần, tương đương 28 tín chỉ, với thời gian đào tạo khoảng 2 tháng.

Từ đầu năm học đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng khoảng 200 cán bộ, giáo viên, nâng tổng số cán bộ, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng lên khoảng 350 người.

Việc bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Tin học và Công nghệ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực kiến thức quan trọng, góp phần hình thành tư duy công nghệ, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh, từng bước giúp các em thích ứng với môi trường học tập và làm việc trong thời đại số.

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, phát biểu tại buổi khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, cho biết việc phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục và địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo là nhiệm vụ quan trọng, góp phần gắn kết tri thức khoa học với thực tiễn giáo dục.

Trong quá trình triển khai khoá học, Trường Đại học An Giang sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập theo kế hoạch; đồng thời tạo điều kiện để học viên trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy tại đơn vị.

Ông Nguyễn Tấn Nguyên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi khai giảng.

Phát biểu tại buổi khai giảng, ông Nguyễn Tấn Nguyên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, việc dạy học môn Tin học và Công nghệ không chỉ dừng lại ở trang bị kiến thức mà còn chú trọng hình thành, phát triển năng lực cho học sinh thông qua thực hành, trải nghiệm và vận dụng.

Vì vậy, giáo viên cần nắm vững yêu cầu cần đạt của chương trình, có kiến thức chuyên môn phù hợp, biết lựa chọn phương pháp giảng dạy và tổ chức các hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh./.