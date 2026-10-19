Khai giảng huấn luyện đầu khóa cho học viên Học viện An ninh nhân dân

Sáng 19/10, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ khai giảng huấn luyện đầu khóa cho học viên trúng tuyển đào tạo đại học chính quy Học viện An ninh nhân dân năm 2026 (khóa D58) tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (TTHL&BDNV) ở xã Yên Bài, TP Hà Nội.

Dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và 513 học viên tham gia khóa huấn luyện.

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh một số nhiệm vụ đối với khóa học.

Khóa huấn luyện đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của các học viên D58, giúp những tân học viên từng bước làm quen với môi trường chính quy, kỷ luật của lực lượng CAND.

Là đơn vị có bề dày truyền thống trong công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, TTHL&BDNV tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ tổ chức huấn luyện đầu khóa, góp phần xây dựng nền tảng về bản lĩnh, ý chí, tác phong và kỷ luật cho thế hệ chiến sĩ Công an tương lai.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu TTHL&BDNV tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; chủ động đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và thể lực cho học viên.

Đồng chí Phó Tư lệnh cũng lưu ý đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên cần quan tâm, gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, hỗ trợ học viên vượt qua khó khăn trong những ngày đầu học tập, rèn luyện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan bảo đảm tốt công tác hậu cần, chăm sóc sức khỏe, đời sống sinh hoạt; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, tình nguyện vì cộng đồng, giúp học viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Các đại biểu và học viên tại lễ khai giảng.

Đối với các học viên khóa D58, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật và quy chế huấn luyện; tích cực học tập, rèn luyện thể lực, kỹ năng, xây dựng bản lĩnh chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với phương châm “Rèn luyện trong gian khó - Trưởng thành trong kỷ luật - Vững vàng trong thử thách”, khóa huấn luyện là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề để các học viên D58 tiếp tục phấn đấu, trưởng thành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong tình hình mới.