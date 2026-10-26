Khai giảng hai lớp nghề trồng cà phê tại xã Ea Kly

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng. (Ảnh: T.H)

Sáng 26/10, tại nhà cộng đồng buôn Kla, UBND xã Ea Kly phối hợp với Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột tổ chức lễ khai giảng hai lớp nghề trồng cà phê cho 70 học viên trên địa bàn.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Quang, phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội xã; ThS Trần Quốc Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và các học viên.

Hai lớp được tổ chức tại buôn Kla và buôn Krãi, mỗi lớp 35 học viên. Người tham gia là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng được hỗ trợ theo chương trình mục tiêu quốc gia. Việc bố trí lớp ngay tại buôn giúp bà con thuận tiện đi lại, sắp xếp công việc để theo học.

Ông Nguyễn Văn Quang - Phụ trách Phòng Văn hoá - Xã hội xã Ea Kly phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thế Hùng)

Cây cà phê gắn bó với sinh kế của nhiều gia đình tại địa phương. Qua quá trình canh tác, người dân đã tích lũy kinh nghiệm chăm sóc vườn cây. Tuy nhiên, những thay đổi về thời tiết, chi phí đầu tư và yêu cầu chất lượng sản phẩm đặt ra nhu cầu bổ sung kiến thức, cập nhật kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quang cho biết, việc tổ chức lớp nghề thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác đào tạo nghề, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ còn khó khăn. Nghề trồng cà phê được lựa chọn phù hợp với hoạt động sản xuất và nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.

Ông Quang đề nghị đơn vị đào tạo chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức giảng dạy sát điều kiện thực tế. Đồng thời, ông mong học viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc, chủ động nêu những khó khăn trong canh tác để cùng giáo viên trao đổi, tìm hướng giải quyết.

Trong khóa học, học viên sẽ được hướng dẫn từ lựa chọn giống, chuẩn bị đất đến trồng, chăm sóc, tạo hình và tỉa cành cà phê. Chương trình còn trang bị kiến thức sử dụng phân bón, nước tưới hợp lý; nhận biết, phòng trừ sâu bệnh; thu hoạch và bảo quản sản phẩm.

Học viên tham dự buổi lễ.(Ảnh: T.H)

Ông Trần Quốc Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột cho biết, nhà trường chú trọng học gắn với thực hành, giúp bà con kết hợp kinh nghiệm sẵn có với kỹ thuật phù hợp để vận dụng vào chính vườn cà phê của mình.

"Kết quả quan trọng nhất của khóa học là sau khi học xong, bà con áp dụng được kiến thức vào sản xuất và chăm sóc vườn cây tốt hơn", ông Cường nhấn mạnh.

Theo ông Cường, giáo viên cần truyền đạt dễ hiểu, hướng dẫn cụ thể, dành thời gian lắng nghe và giải đáp những vấn đề học viên đang gặp phải. Quá trình học cũng cần sự trao đổi hai chiều, khuyến khích bà con chia sẻ kinh nghiệm, mạnh dạn hỏi những nội dung chưa rõ và tích cực thực hành.

Nhà trường cũng mong chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp quản lý, động viên học viên trong suốt khóa học. Từ những vấn đề bà con mang đến lớp, giáo viên sẽ có thêm cơ sở để hướng dẫn sát nhu cầu, giúp từng buổi học trở nên thiết thực với người trồng cà phê.