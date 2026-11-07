Khai giảng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành luật tại Khánh Hòa

Sáng 7-11, tại phường Nam Nha Trang, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW) phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành luật tại tỉnh Khánh Hòa năm học 2026 - 2027.

Tham dự lễ khai giảng có Tiến sĩ Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng ULAW; bà Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và học viên các lớp cao học.

Lãnh đạo Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành, đơn vị tham dự lễ khai giảng.

Khóa học có 50 học viên, thuộc 3 ngành: Luật kinh tế; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự. Trong thời gian đào tạo 2 năm, học viên được phát triển năng lực nghiên cứu, tư duy phản biện, kỹ năng lập luận và vận dụng pháp luật vào hoạt động nghề nghiệp.

Trong quá trình học tập, nghiên cứu, học viên sẽ được đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của ULAW hướng dẫn giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác quản lý, hoạt động tư pháp và kinh doanh tại địa phương. Chương trình đào tạo chú trọng kết hợp kiến thức pháp lý chuyên sâu với phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Thông qua khóa học, ULAW mong muốn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Lê Trường Sơn nhấn mạnh, hoạt động đào tạo là một trong những nội dung hợp tác toàn diện giữa ULAW và UBND tỉnh Khánh Hòa. Các lĩnh vực hợp tác gồm: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật; nghiên cứu khoa học; tư vấn pháp luật, góp ý và phản biện chính sách; phổ biến kiến thức pháp luật và phục vụ cộng đồng.

Cùng với các chương trình hợp tác đang triển khai, ULAW tiếp tục xúc tiến đề án thành lập phân hiệu tại khu vực Bắc Hòn Ông, phường Nam Nha Trang. Phân hiệu được định hướng phát triển thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Khánh Hòa, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đại diện các học viên tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng.

Được biết, khóa đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành luật tại Khánh Hòa lần này là khóa 40 của nhà trường. Thời gian qua, ULAW đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đào tạo gần 1.000 cử nhân luật theo hình thức vừa làm vừa học và hơn 100 thạc sĩ luật tại địa phương. Tháng 8 vừa qua, trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 46 học viên cao học khóa 37 tại Khánh Hòa.