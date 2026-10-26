Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 4, 5, 6 năm 2026

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

3 lớp học có 125 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trong tỉnh. Theo đó, lớp Trung cấp LLCT khóa 4 hệ không tập trung gồm 50 học viên, thời gian đào tạo từ 12 đến 18 tháng, bắt đầu học từ 3/11/2026; lớp Trung cấp LLCT khóa 5 hệ tập trung gồm 30 học viên, thời gian đào tạo 6 tháng, bắt đầu học từ 3/11/2026; lớp Trung cấp LLCT khóa 6 hệ không tập trung gồm 45 học viên; thời gian đào tạo từ 12 đến 18 tháng, bắt đầu học từ 5/11/2026.

Các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 5 dự lễ khai giảng.

Trong thời gian học, các học viên sẽ tiếp thu các nội dung, gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, lịch sử dân tộc Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, gắn lý luận với nghiên cứu thực tế.

Đồng chí Lê Chí Công - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Chí Công - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh yêu cầu các giảng viên, học viên luôn đổi mới phương pháp dạy và học; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế lớp học và các quy định của nhà trường; nêu cao tinh thần chủ động, tự học, tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi thảo luận, để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt, trao đổi trên lớp. Trên cơ sở đó áp dụng hiệu quả lý luận vào thực tiễn khi công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại diện học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 6 phát biểu tại lễ khai giảng.

Các lớp Trung cấp LLCT khóa 4, 5, 6 sẽ áp dụng mô hình “đồng giảng”, mỗi buổi học sẽ có 2 giảng viên cùng phối hợp tham gia thực hiện bài giảng trên lớp. Phương pháp này không chỉ làm phong phú thêm góc nhìn lý luận mà còn phát huy tối đa vai trò chủ động, tích cực của học viên trong suốt quá trình học tập theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường sự trao đổi đa chiều, kích thích tư duy phản biện và đặc biệt là nâng cao khả năng vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn.