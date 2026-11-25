- Chiều 25/11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), Tin học và Ngoại ngữ tỉnh tổ chức khai giảng các lớp liên kết trung cấp khóa 2026 - 2028.

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Theo đó, Trung tâm GDNN-GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh liên kết với 7 trường Cao đẳng, Trung cấp trong và ngoài tỉnh gồm: Cao đẳng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Trung cấp Nghề du lịch Hà Nội, Trung cấp Cộng đồng Hà Nội (phân hiệu Lạng Sơn), Trung cấp Ngoại thương, Trung cấp Nghề điều dưỡng Hà Nội, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật - Thương mại Hà Nội, Trung cấp Công nghệ Hà Nội.

Đại diện Trường Cao đẳng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch công bố Quyết định mở các lớp trung cấp nghề tại chương trình

Các đơn vị liên kết tổ chức 10 lớp đào tạo cho hơn 310 học sinh với ngành, nghề gồm: kinh doanh thương mại và du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn, chăm sóc sắc đẹp, tiếng Trung Quốc, kỹ thuật điện công nghiệp và dân dụng, công nghệ thông tin, kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống, công nghệ hàn...

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình

Hoạt động liên kết đào tạo trình độ trung cấp nghề cho học viên của Trung tâm GDNN - GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về phía người học, các lớp liên kết sẽ giúp học viên vừa hoàn thành chương trình văn hóa vừa sở hữu bằng trung cấp nghề, rút ngắn thời gian học tập và mở rộng cơ hội tìm việc làm hoặc tự tạo sinh kế.

Đại diện Trường Trung cấp Nghề du lịch Hà Nội phát biểu tại chương trình

Lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh phát biểu tại chương trình

Đây cũng là giải pháp góp phần thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030.

Đại diện Trường Trung cấp Nghề du lịch Hà Nội trao học bổng cho các học viên

Đại diện Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật - Thương mại Hà Nội trao học bổng cho các học viên

Dịp này, Trường Trung cấp Nghề du lịch Hà Nội và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật - Thương mại Hà Nội trao 13 suất học bổng cho các học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2025 - 2026 nhằm ghi nhận, động viên và khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện.