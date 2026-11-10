Khai giảng 2 lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy năm 2026

Lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy năm 2026.

Trong 5 ngày (10-14/11), các học viên được nghiên cứu, trao đổi và thực hành 6 chuyên đề về phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; kỹ năng xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài giảng; thiết kế giáo án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); phương pháp thuyết trình, hỏi đáp, làm việc nhóm; trực quan hóa kiến thức, tổ chức trò chơi và xử lý tình huống trong giảng dạy.

Các học viên tham dự lễ khai giảng.

Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Thông qua các lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng bài giảng, thuyết trình, xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, góp phần đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị tại cơ sở.