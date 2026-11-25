Với 80 học viên (40 học viên/lớp) là công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh, khóa bồi dưỡng kéo dài trong 4 tuần, từ ngày 25/11/2026 đến ngày 25/12/2026, được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (học trực tiếp tại Trường Chính trị tỉnh Lai Châu và kết nối trực tuyến qua nền tảng Microsoft Teams).

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Chương trình bồi dưỡng có tổng thời lượng 160 tiết, nội dung tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước chung và kiến thức, kỹ năng riêng đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã, trọng tâm là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động công vụ; kỹ năng tham mưu, phân công, kiểm soát công việc; quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Đây là những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với chức trách, nhiệm vụ của học viên, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác ở cơ sở.

Đồng chí Tạ Ngọc Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Tạ Ngọc Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của khóa học trong bối cảnh sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đòi hỏi đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã phải không ngừng nâng cao năng lực tham mưu, quản lý, điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Để khóa bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện học tập kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến vào thời điểm cuối năm, lãnh đạo nhà trường đề nghị, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên chuẩn bị kỹ bài giảng, cập nhật kịp thời các quy định mới của Đảng, nhà nước và gắn chặt lý luận với giải quyết những khó khăn, vướng mắc thực tiễn tại cơ sở.

Các học viên nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, bố trí công việc hợp lý để tham gia học tập đầy đủ, tích cực thảo luận và vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tế công tác. Ban Quản lý lớp và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt các điều kiện tổ chức, duy trì nghiêm kỷ luật học tập cả trực tiếp lẫn trực tuyến để hoàn thành tốt mục tiêu khóa học đề ra.