Khai Đáo Đồ Mi do Bạch Lộc đóng chính đã đóng máy

Đoàn phim Khai Đáo Đồ Mi vừa công bố hình ảnh đóng máy của dàn diễn viên, đánh dấu việc hoàn thành quá trình ghi hình. Tác phẩm có sự tham gia của Bạch Lộc, Cao Hải Ninh, Thường Hoa Sâm và Bành Quán Anh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư.

Theo thông tin được công bố, Khai Đáo Đồ Mi (tạm dịch: Khi Hoa Nở Đến Tận Cùng) do Tencent sản xuất, với Lý Mộc Qua đảm nhận vai trò đạo diễn, Đổng Nhuận Niên là giám đốc kịch bản và Lục Thiên phụ trách biên kịch. Việc đoàn phim thông báo đóng máy là cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn tiếp theo trong quá trình hoàn thiện tác phẩm trước khi đến với khán giả.

Bạch Lộc cùng dàn diễn viên Khai Đáo Đồ Mi đã hoàn thành quá trình ghi hình.

Dàn diễn viên chính gồm Bạch Lộc, cùng Cao Hải Ninh và Thường Hoa Sâm. Bên cạnh đó, Bành Quán Anh góp mặt với vai trò diễn xuất đặc biệt. Dàn diễn viên còn có Vương Huyễn Nam, Ngô Bỉ, Dương Vũ Hi, Trương Chấn Tỏa, Phạm Thi Nhiên và Hoàng Mộng Oánh. Sự kết hợp giữa các gương mặt này là một trong những điểm đáng chú ý của dự án, bên cạnh chất liệu nguyên tác và câu chuyện mang màu sắc tình cảm, tâm lý, báo thù.

Theo phần giới thiệu nội dung, phim xoay quanh một cô gái trẻ đang ở độ tuổi rực rỡ của cuộc đời nhưng bất ngờ rơi vào cảnh tù tội. Đằng sau chuyện tình tưởng chừng lãng mạn lại là những âm mưu và toan tính được sắp đặt từ trước. Khi tình cảm sâu đậm đặt nhầm chỗ, những tổn thương dần biến thành thù hận, đẩy nhân vật vào hành trình báo thù.

Dàn diễn viên chính gồm Bạch Lộc, cùng Cao Hải Ninh và Thường Hoa Sâm. Bên cạnh đó, Bành Quán Anh góp mặt với vai trò diễn xuất đặc biệt.

Câu chuyện không chỉ tập trung vào sự đổ vỡ của tình yêu mà còn đặt nhân vật trước câu hỏi về cái giá phải trả cho những lựa chọn trong quá khứ. Hình ảnh hoa nở đến tận cùng trong nhan đề gợi mở sự đối lập giữa thời khắc rực rỡ nhất và những gì có thể xảy ra sau đó. Nhân vật chính sẽ phải đối diện với một thế giới hoang tàn sau những biến cố, hay tìm được cơ hội tái sinh, là câu hỏi được đặt ra trong phần giới thiệu tác phẩm.

Với nền tảng là tiểu thuyết cùng tên của Diệc Thư, Khai Đáo Đồ Mi có chất liệu để khai thác những chuyển biến phức tạp trong tâm lý nhân vật, đặc biệt khi tình yêu, sự phản bội và thù hận đan xen. Tuy nhiên, hiệu quả của bản chuyển thể vẫn cần được đánh giá qua cách xây dựng tình tiết, phát triển nhân vật và xử lý các nút thắt trong câu chuyện.

Sau khi hoàn thành ghi hình, bộ phim sẽ cần thêm những bước hoàn thiện trước khi chính thức ra mắt. Hiện thông tin về lịch phát sóng chưa được đề cập trong nội dung công bố. Với Bạch Lộc đảm nhận vai chính cùng dàn diễn viên đáng chú ý, Khai Đáo Đồ Mi là dự án tiếp theo được khán giả có thể chờ đợi, nhất là khi tác phẩm đặt trọng tâm vào hành trình từ tình yêu đến hận thù và khả năng bắt đầu lại sau những biến cố.