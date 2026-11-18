Khách Việt khám phá trung tâm robot ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Việt Linh.

Thanh Đan, 28 tuổi, ở Hà Nội, có chuyến du lịch Trung Quốc kéo dài một tuần. Trên hành trình từ Nam Ninh (Quảng Tây) đến Thâm Quyến (Quảng Đông), cô lần đầu trải nghiệm tàu cao tốc, với thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng 30 phút. Giá vé dao động 325-400 nhân dân tệ (khoảng 1,2-1,5 triệu đồng), tùy hạng ghế và giờ khởi hành.

Tuyến đường sắt cao tốc Nam Ninh - Thâm Quyến dài 661 km, có tốc độ khai thác tối đa 350 km/h. Trước đây, hành trình giữa 2 thành phố mất khoảng 6 tiếng.

"Đến Thâm Quyến, vừa bước chân khỏi nhà ga, tôi choáng ngợp trước sự đồ sộ của thành phố được mệnh danh là 'thủ phủ công nghệ', nổi bật với những tòa nhà chọc trời", Thanh Đan kể với Tri Thức - Znews.

Trong chuyến đi, nữ du khách lần đầu ngồi thử xe buýt tự lái, khám phá trung tâm robot thế hệ mới, chiêm ngưỡng bảo tàng của tương lai. Những trải nghiệm này giúp cô hình dung rõ hơn cách công nghệ hiện diện trong sinh hoạt thường ngày của người dân Thâm Quyến.

Bên trong nhà ga "rộng như sân bay" của đường sắt cao tốc Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Thanh Đan.

Thâm Quyến có gì?

Thâm Quyến thu hút sự chú ý của quốc tế khi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 trong hai ngày 18-19/11. Thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông được xem là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Trung Quốc.

Với khách du lịch, sức hấp dẫn của Thâm Quyến không chỉ nằm ở những tòa nhà chọc trời hay các khu công nghệ. Thành phố còn có phố cổ, làng nghệ thuật, công viên chủ đề và những bãi biển trải dài, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách muốn khám phá văn hóa, thiên nhiên và đời sống địa phương.

Theo cẩm nang du lịch của chính quyền thành phố, Thâm Quyến có hơn 1.300 công viên, hơn 260 km đường bờ biển và trên 50 hòn đảo. Du khách được gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm để khám phá những điểm nổi bật của nơi đây.

Quang cảnh đường phố tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Thanh Đan.

Ngày đầu tiên, du khách có thể bắt đầu từ Nam Đầu cổ thành, nơi lưu giữ dấu tích lịch sử với những con phố nhỏ, cửa hàng sáng tạo và kiến trúc cũ. Gần đó, khu thương mại Vạn Tượng Thiên Địa là điểm dừng chân phù hợp để mua sắm, ăn uống và chụp ảnh.

Tại công viên vịnh Thâm Quyến, du khách có thể tản bộ, ngắm cảnh ven biển trước khi đến Sea World vào buổi tối. Khu vui chơi này nổi tiếng với tàu Minh Hoa cùng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí về đêm.

Ngày thứ hai kết hợp khám phá các khu phố, công viên và bãi biển. Phố Đông Môn là điểm đến dành cho những người thích mua sắm, khám phá ẩm thực đường phố. Trong khi đó, phố Trung Anh mang đến trải nghiệm tham quan khác biệt.

Những người yêu thích công nghệ có thể dành thời gian ghé Hoa Cường Bắc, khu vực nổi tiếng với các cửa hàng thiết bị, linh kiện điện tử và sản phẩm công nghệ.

Du khách chụp ảnh một máy bay không người lái giao hàng của Meituan tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 20/10/2026. Ảnh: Tingshu Wang/Reuters.

Ngày cuối cùng dành cho bán đảo Đại Bằng ở phía Đông thành phố, nơi tập trung nhiều điểm tham quan gắn với lịch sử và cảnh quan biển. Thành cổ Đại Bằng lưu giữ dấu tích của hệ thống phòng thủ ven biển từ thời Minh. Gần đó, làng ven biển Giao Trường Vĩ có những con ngõ nhỏ, nhà nghỉ sát biển và bãi tắm.

"Hệ thống tàu điện ngầm kết nối phần lớn điểm tham quan trong nội đô, giúp du khách thuận tiện di chuyển giữa các khu vực. Một số điểm tham quan yêu cầu đặt vé trước khoảng một ngày, do đó du khách nên kiểm tra thông tin và đăng ký trước khi khởi hành", Thanh Đan nói.

Đường phố Thâm Quyến, Trung Quốc, dịp cuối năm 2025. Ảnh: Việt Linh.

Làn sóng du lịch Việt - Trung

Thâm Quyến có thêm cơ hội tiếp cận thị trường khách Việt khi một hãng hàng không khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Thâm Quyến ngày 14/11, với tần suất một chuyến mỗi ngày và thời gian bay khoảng 1 tiếng 50 phút.

Đây là đường bay thứ 2 của hãng kết nối Việt Nam với thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, sau tuyến TP.HCM - Thâm Quyến được khai thác từ tháng 8. Đường bay mới mở thêm lựa chọn cho khách du lịch, doanh nhân và những người có nhu cầu giao thương giữa hai nước.

Chiều ngược lại, các hãng hàng không Trung Quốc cũng tăng chuyến đến Việt Nam. Từ ngày 16/11, Air China nâng tần suất đường bay Bắc Kinh - TP.HCM từ 4 lên 7 chuyến mỗi tuần. Tổng số chuyến bay hàng tuần của hãng giữa hai nước tăng lên 40.

Mạng lưới hàng không được mở rộng trong bối cảnh trao đổi khách du lịch Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục tăng. Trong 10 tháng của năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Trung Quốc đạt hơn 4,3 triệu lượt, chiếm khoảng 22,6% tổng lượng khách quốc tế.

Sức hút của Việt Nam đối với du khách Trung Quốc cũng thể hiện qua nhu cầu tìm kiếm dịch vụ du lịch. Dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cho thấy lượng tìm kiếm chỗ lưu trú tại Việt Nam của khách Trung Quốc trong những tháng đầu năm tăng 164% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đến từ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa giàu bản sắc, ẩm thực phong phú cùng môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Đây là những lợi thế để 2 nước tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi khách và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách mỗi bên.

Không chỉ đón lượng lớn khách Trung Quốc, Việt Nam cũng ngày càng trở thành thị trường gửi khách quan trọng của Trung Quốc. Theo Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của nước này, vượt một số thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản và Australia. Đến quý III, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3, sau Nga và Hàn Quốc.

Các điểm đến Trung Quốc được khách Việt quan tâm khá đa dạng, từ những tuyến quen thuộc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Quế Lâm, Lệ Giang đến Trương Gia Giới, Phượng Hoàng cổ trấn. Nhu cầu cũng mở rộng sang những địa phương như Tân Cương, Tây Tạng, Quý Châu, Trùng Khánh và Sơn Tây.

Khách Việt chờ tàu cao tốc đi Thâm Quyến tại ga Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Việt Linh.

Một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu đi lại là chính sách thị thực ngày càng thuận lợi. Từ ngày 20/8, Trung Quốc bổ sung Việt Nam vào chương trình quá cảnh miễn thị thực 240 giờ.

Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể được áp dụng chính sách khi đáp ứng các điều kiện về vé liên chặng đến nước hoặc vùng lãnh thổ thứ 3, nhập cảnh qua cửa khẩu thuộc diện áp dụng và lưu trú trong khu vực được phép.

Bên cạnh tour theo đoàn, các chuyến tự túc, bán tự túc, nhóm nhỏ, tour gia đình và lịch trình thiết kế riêng được nhiều khách Việt quan tâm. Không ít du khách muốn dành nhiều thời gian khám phá sâu một địa phương, thay vì đi qua nhiều điểm đến trong thời gian ngắn.

Trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, hai nước hướng đến tăng cường trao đổi khách, kết nối doanh nghiệp và phát triển các sản phẩm du lịch chung, trong đó có du lịch đường sắt, du lịch biên giới, du lịch văn hóa và những hành trình dành cho giới trẻ.

Khách Việt du lịch Trung Quốc cuối năm 2025. Ảnh: Việt Linh.