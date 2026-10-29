Khách Việt Nam đến Campuchia đông nhất thế giới

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: Serg Alesenko/Pexels.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia công bố ngày 27/10, nước này đón 2,46 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026, giảm 43,7% so với mức 4,37 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất, trong đó khách Việt đạt 651.486 lượt, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước; khách Trung Quốc giảm 27,6%, xuống còn 643.314 lượt. Mỹ đứng thứ 3 với 140.276 lượt khách, giảm 5,6%.

Như vậy, Việt Nam đã vượt Trung Quốc để dẫn đầu về lượng khách đến Campuchia, sau khi thị trường đại lục giữ vị trí này trong 6 tháng đầu năm và nhiều năm trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Huot Hak, Bộ trưởng Du lịch Campuchia, cho rằng lượng khách quốc tế sụt giảm xuất phát từ những khó khăn ở khu vực và trên thế giới. Trong đó, thông tin tiêu cực liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, căng thẳng tại biên giới Campuchia - Thái Lan và xung đột ở Trung Đông gây ảnh hưởng đến tâm lý du khách. Giá nhiên liệu tăng cao cũng làm giảm nhu cầu du lịch quốc tế.

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, năm 2024. Ảnh: CFP.

Du lịch là một trong những trụ cột kinh tế của Campuchia, bên cạnh nông nghiệp, xây dựng, bất động sản và xuất khẩu hàng hóa sản xuất. Mức sụt giảm trong năm nay trái ngược với kết quả năm 2025, khi nước này đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, mang về khoảng 3,87 tỷ USD doanh thu du lịch.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn kỳ vọng ngành du lịch Campuchia sẽ phục hồi trong những năm tới. Trao đổi với Tân Hoa Xã, ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia, nhận định nỗ lực chống lừa đảo trực tuyến có thể giúp nước này cải thiện hình ảnh và khôi phục niềm tin của du khách quốc tế.

Theo ông, việc giảm bớt các rào cản du lịch, đồng thời chủ động giải quyết những lo ngại về an toàn, sẽ góp phần thu hút cả khách lần đầu đến Campuchia lẫn những người quay trở lại.