Khách Việt đi Trung Quốc đông thứ 3 thế giới

Du khách mặc Hán phục (trang phục truyền thống Trung Quốc) tại một điểm du lịch ở Trung Quốc. Ảnh: Jeffry Surianto/Pexels.

Ngày 20/10, Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc (NIA) công bố số liệu về hoạt động xuất nhập cảnh trong quý III.

Theo đó, 10 quốc gia có lượng khách nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc lớn nhất lần lượt là Nga, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia, Mỹ, Mông Cổ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Australia. Khách từ 10 quốc gia này chiếm 63,9% tổng lượng khách nước ngoài nhập cảnh.

Ông Lin Yongsheng, người phát ngôn NIA, cho biết lượng khách quốc tế tăng nhanh nhờ Trung Quốc liên tục mở rộng chính sách miễn thị thực (visa) và cải thiện điều kiện nhập cảnh cho du khách.

Hồi tháng 8, Trung Quốc bổ sung Việt Nam vào chương trình quá cảnh miễn thị thực 240 giờ. Chính sách có hiệu lực từ ngày 20/8, cho phép du khách Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, có thể nhập cảnh qua 65 cửa khẩu thuộc chương trình và lưu trú tối đa 240 giờ mà không cần xin visa. Du khách phải có vé liên chặng với ngày và hành trình đã được xác nhận đến nước hoặc vùng lãnh thổ thứ 3.

Khách Việt mặc trang phục truyền thống của người dân tại Lệ Giang, Trung Quốc. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trong cuối tuần đầu tiên sau khi chính sách được áp dụng, hơn 80% số ghế trên các chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc được lấp đầy.

Ngoài ra, dữ liệu đặt vé máy bay và lưu trú trên nền tảng Traveloka giai đoạn tháng 1-8 cho thấy người Việt đang có sự thay đổi điểm đến khi du lịch Trung Quốc. Bên cạnh các thành phố quen thuộc như Thượng Hải, Bắc Kinh hay Quảng Châu, du khách bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các điểm đến tại Vân Nam và Tây Tạng.

Chiều ngược lại, người dân Trung Quốc đại lục thực hiện khoảng 48,5 triệu lượt xuất cảnh, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 10 quốc gia và vùng lãnh thổ được nhóm khách này đến nhiều nhất lần lượt là Hong Kong, Macau, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Nga và Indonesia.

Trong 9 tháng qua, Việt Nam đón khoảng 3,9 triệu lượt khách Trung Quốc đại lục, chiếm 22,4% tổng lượng khách quốc tế. Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất, song lượng khách chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp thứ hai trong các thị trường quốc tế.

"Trung Quốc vẫn là thị trường khách lớn nhất, nhưng không còn là động lực tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam", ông Pedro Wang, nhà sáng lập Chinese Tourists Agency, công ty có trụ sở tại Thượng Hải chuyên hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Việt Nam thu hút khách Trung Quốc, nhận định.

Du khách quốc tế tắm biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tháng 9. Ảnh: Đinh Hà.

Mới đây, Việt Nam ban hành Nghị quyết số 325 về thí điểm miễn visa cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị, đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong khuôn khổ "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027".

Công dân Trung Quốc đại lục, không bao gồm người mang hộ chiếu đặc khu hành chính Hong Kong và Macau, được miễn visa khi đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027. Phạm vi du lịch giới hạn trong tỉnh Khánh Hòa. Du khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua sân bay này.

"Ngay khi Chính phủ ban hành nghị quyết mới, các đối tác tại Trung Quốc liên tục gọi điện trao đổi để tìm hiểu quy định mới. Chúng tôi đang chuẩn bị sản phẩm, nhân sự và phương tiện để đón khách", ông Mạc Hùng Anh, Giám đốc Công ty TNHH Khang Thái Vietnam Travel, doanh nghiệp chuyên đưa khách Trung Quốc đến Nha Trang, nói với Tri Thức - Znews.