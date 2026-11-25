Lá ngân hạnh chuyển vàng ở Kyoto (Nhật Bản). Ảnh: Nguyễn Minh Vương.

Ngày 25/11, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) công bố nước này đón hơn 3,9 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10, mức cao nhất từng ghi nhận trong một tháng. Trong đó, lượng khách Việt đạt 48.700 lượt, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng, Nhật Bản đón 599.900 lượt khách Việt, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

"Trong 4 tháng vừa qua (tháng 7-10), trước nhiều biến động trên thế giới cũng như trong nước, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản liên tục giảm nhẹ. Tuy vậy, tổng lượng khách trong 10 tháng vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái", đại diện JNTO nhận định.

Dù đường bay mới Hà Nội - Shizuoka được khai thác từ tháng 4, lượng khách Việt đến Nhật vẫn giảm. Nguyên nhân được cho là giá vé máy bay tăng trong bối cảnh tình hình Trung Đông, cùng sức hút kéo dài của các chuyến du lịch Trung Quốc.

Chi phí thị thực (visa) cũng ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch Nhật Bản của khách Việt. Từ ngày 1/7, Nhật Bản áp dụng mức phí visa mới, tăng lệ phí thị thực nhập cảnh một lần từ 3.000 yen (khoảng 490.000 đồng) lên 15.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng). Mức phí này khiến chi phí tour tăng 10-15%.

Trong khi đó, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất đến Nhật Bản trong tháng 10. Sức hút bền vững của du lịch Nhật Bản, hai kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài 3 ngày và số ghế hàng không tăng đã đưa lượng khách Hàn Quốc lên mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng này.

Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai với 634.600 lượt khách, tăng 6,5%, tiếp đến là Mỹ với 351.500 lượt, tăng 4,7%.

Ngược lại, lượng khách từ Trung Quốc đại lục giảm sâu 47%. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp lượng khách từ thị trường này đi xuống.

Kế hoạch cơ bản lần thứ 5 về thúc đẩy Nhật Bản trở thành quốc gia du lịch, được xây dựng vào tháng 3, đặt ra các mục tiêu của Chính phủ về lượng khách, chi tiêu du lịch và tổng số đêm lưu trú tại các địa phương, trong đó có khách quay lại Nhật Bản.

JNTO cho biết sẽ phân tích sát xu hướng của từng thị trường và triển khai các hoạt động quảng bá du lịch Nhật Bản một cách chiến lược nhằm đạt các mục tiêu này.

Cơ quan này cũng lưu ý xu hướng đồng yen yếu tiếp tục diễn ra tại nhiều thị trường. Tại châu Âu, kế hoạch thay đổi đường bay do tình hình Ukraine khiến thời gian bay kéo dài, cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch Nhật Bản.

Người dân, du khách đi bộ qua đường tại khu Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản, năm 2021. Ảnh: Reuters.