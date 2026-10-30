Khách Việt đi Nhật Bản giảm 3 tháng liên tiếp

Du khách Trung Quốc mặc kimono tham quan chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: The Japan Times.

Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) cho biết nước này đón hơn 3,1 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 9, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng, lượng khách đạt 30,73 triệu lượt, giảm 2,9%.

Trong đó, Nhật Bản đón 45.800 lượt khách Việt Nam trong tháng 9, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lượng khách Việt đạt 551.100 lượt, tăng 4%.

JNTO nhận định lượng khách từ Việt Nam giảm trong tháng 9 dù đường bay Hà Nội - Shizuoka được khai trương từ tháng 4. Các yếu tố ảnh hưởng gồm giá vé máy bay tăng do tình hình Trung Đông và sức hút của các chuyến du lịch Trung Quốc.

Bên cạnh đó, chi phí thị thực (visa) cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch Nhật Bản của khách Việt. Từ ngày 1/7, Nhật Bản áp dụng mức phí visa mới, tăng lệ phí thị thực nhập cảnh một lần từ 3.000 yen (khoảng 490.000 đồng) lên 15.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng). Điều này khiến chi phí tour tăng 10-15%.

Hàn Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất đến Nhật Bản trong tháng 9, với 842.300 lượt. Lượng khách tăng nhờ sức hút ổn định của du lịch Nhật Bản, kỳ nghỉ lễ Trung thu Chuseok và chính sách mở rộng số ghế hàng không. Dù các chuyến bay bị hủy do bão, thị trường này vẫn ghi nhận lượng khách đến Nhật Bản trong tháng 9 cao nhất từ trước đến nay.

Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai với 595.600 lượt, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu du lịch Nhật Bản, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày và tăng số ghế máy bay góp phần thúc đẩy lượng khách, bất chấp ảnh hưởng của bão.

Trái lại, lượng khách Trung Quốc giảm 44,5%, còn 430.800 lượt trong tháng 9. Trong 9 tháng, thị trường này đạt 3.335.500 lượt, giảm 55,5% so với mức 7.487.508 lượt cùng kỳ năm ngoái.

JNTO cho biết từ tháng 11/2025, chính phủ Trung Quốc nhiều lần khuyến cáo công dân tránh đến Nhật Bản. Dù kỳ nghỉ Tết Trung thu và Quốc khánh có thể thúc đẩy nhu cầu đi lại, lượng khách Trung Quốc vẫn giảm trong bối cảnh các hãng hàng không cắt giảm chuyến bay giữa hai nước.

Hong Kong (Trung Quốc) cũng ghi nhận lượng khách đến Nhật Bản giảm 3%, còn 145.000 lượt trong tháng 9. JNTO nhận định dù sức hút của du lịch Nhật Bản vẫn được duy trì, số chuyến tàu du lịch cập cảng giảm và các chuyến bay bị hủy do bão đã ảnh hưởng đến lượng khách.