Khách Việt đi Campuchia nhiều thứ 2 thế giới

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: SCMP.

Ngày 23/9, Bộ Du lịch Campuchia công bố nước này đón hơn 2,25 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, giảm 44,4% so với khoảng 4,05 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với 588.051 lượt, giảm 25,1%. Việt Nam đứng thứ hai với 585.711 lượt, giảm 27,6%.

Các thị trường tiếp theo gồm Mỹ (129.876 lượt, giảm 7,3%); Pháp (79.946 lượt, giảm 15,5%); Anh (77.913 lượt, giảm 14,2%); Indonesia (65.487 lượt, giảm 35,9%).

Vì sao khách Việt đổ xô đi Campuchia?

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đón khoảng 629.000 lượt khách Campuchia trong 8 tháng đầu năm, tăng khoảng 41,5% so với cùng kỳ. Campuchia nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam, ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý.

Tại chương trình roadshow giới thiệu du lịch Campuchia tại Việt Nam do Bộ Du lịch Campuchia tổ chức cuối tháng 8, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định quan hệ hợp tác du lịch hai nước ngày càng phát triển, được thể hiện rõ qua kết quả trao đổi khách

Theo ông Khánh, nhu cầu đi lại, giao lưu và trải nghiệm giữa người dân hai nước đang gia tăng, qua đó tạo thêm dư địa để doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia liên kết sản phẩm và khai thác dòng khách hai chiều.

Du khách tên Pey (Campuchia) du lịch TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Việt Nam và Campuchia cũng đang thúc đẩy các sản phẩm liên tuyến, trong đó có những hành trình kết nối TP.HCM với Phnom Penh, Siem Reap và các điểm đến khác của Campuchia.

Đề cập hợp tác du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng vị trí địa lý liền kề, hệ thống cửa khẩu, hành lang giao thông và tài nguyên du lịch đa dạng tạo điều kiện để 3 nước phát triển các hành trình xuyên biên giới.

Theo định hướng của lãnh đạo 3 nước, cơ chế hợp tác giữa 3 Bộ trưởng phụ trách du lịch đang được hình thành nhằm triển khai sáng kiến "Một hành trình, ba điểm đến".

Các tuyến TP.HCM - Phnom Penh - Siem Reap, hành trình từ Đồng bằng sông Cửu Long sang Campuchia và các chương trình kết nối Việt Nam - Campuchia - Lào dành cho khách quốc tế được xác định là những sản phẩm có tiềm năng.

TP.HCM và các địa phương phía Nam có lợi thế kết nối với Phnom Penh, Siem Reap bằng đường hàng không, đường bộ và đường sông. Đây là cơ sở để phát triển các sản phẩm liên vùng Việt Nam - Campuchia và mở rộng sang hành trình 3 nước CLV.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.

Tại roadshow, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak thống nhất 2 nước tiếp tục tăng cường hợp tác du lịch, trong đó chú trọng kết nối các điểm đến di sản thế giới, tạo thuận lợi cho các đường bay giữa hai nước cũng như kết nối từ các nước thứ ba.

Ông cũng kêu gọi quảng bá hình ảnh Campuchia là điểm đến hòa bình, an ninh và giàu tiềm năng tới du khách, nhà đầu tư quốc tế, đồng thời khẳng định Campuchia là điểm đến an toàn cho khách du lịch và nhà đầu tư.

Campuchia tìm cách phục hồi khách quốc tế

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế giảm mạnh, Bộ Du lịch Campuchia đánh giá khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá nhiên liệu tăng và những "thách thức trong nước" đã tác động đáng kể đến ngành du lịch.

Ông Khiev Thy, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Angkor, nói với The Phnom Penh Post rằng sự sụt giảm khách quốc tế đang tạo áp lực lớn lên những người làm việc trong ngành.

Theo ông, năm ngoái một số hướng dẫn viên có thể làm việc gần 20 ngày mỗi tháng, trong khi năm nay họ phải chật vật mới có được 4-5 ngày làm việc mỗi tháng.

"Sự sụt giảm khách quốc tế gây áp lực nghiêm trọng lên ngành du lịch trong nước, đặc biệt là hướng dẫn viên, tài xế và cả những người bán hàng quy mô nhỏ, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ khách nước ngoài", ông nói.

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, năm 2024. Ảnh: CFP.

Lượng khách đến các điểm tham quan nổi tiếng cũng giảm. Theo Angkor Enterprise, 474.993 vé tham quan Quần thể di tích Angkor được bán trong 8 tháng đầu năm, giảm 29,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán vé đạt 22,54 triệu USD, giảm 27,43%.

Ngày 23/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2026 xuống 3,9%, từ mức 4,1% đưa ra hồi tháng 7. Nguyên nhân chính được ADB đưa ra là kết quả thấp hơn dự kiến của ngành du lịch.

Để thu hút thêm khách Trung Quốc, Chính phủ Campuchia áp dụng chính sách miễn thị thực cho tất cả công dân Trung Quốc, bất kể họ đi trực tiếp từ Trung Quốc hay từ một quốc gia khác.

Theo chính sách này, công dân Trung Quốc nhập cảnh Campuchia được lưu trú tối đa 14 ngày trong thời gian triển khai kéo dài 4 tháng (15/6-15/10), cho phép nhập cảnh nhiều lần.

Bên trong nhà ga sân bay Techo trị giá 2,3 tỷ USD của Campuchia. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.