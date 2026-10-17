Khách Việt đến Nga miễn visa 30 ngày: Những điều cần lưu ý trước chuyến đi

Từ ngày 15/10/2026, công dân Việt Nam được miễn thị thực khi nhập cảnh Nga, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày mỗi chuyến. Chính sách này giúp đơn giản hóa thủ tục trước chuyến đi, song du khách vẫn cần lưu ý các điều kiện nhập cảnh, quy định lưu trú và giấy tờ liên quan, đặc biệt khi có kế hoạch kết hợp nhiều điểm đến trong hành trình.

MIỄN VISA TỐI ĐA 30 NGÀY MỖI CHUYẾN

Theo Sắc lệnh số 730 do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 12/10/2026, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh, lưu trú và xuất cảnh Nga mà không cần xin visa từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027.

Đây là thay đổi đáng chú ý đối với những người đang lên kế hoạch khám phá Nga, bởi du khách có thể giảm bớt thủ tục xin thị thực trước chuyến đi. Tuy nhiên, chính sách hiện có thời hạn một năm.

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Điều kiện quan trọng đầu tiên là thời gian lưu trú. Theo sắc lệnh, mỗi chuyến đi không được kéo dài quá 30 ngày. Vì vậy, khách Việt cần tính toán ngày nhập cảnh và xuất cảnh ngay từ khi đặt vé, xây dựng lịch trình phù hợp, tránh để chuyến đi vượt quá thời hạn được phép.

KHÔNG PHẢI MỤC ĐÍCH NHẬP CẢNH NÀO CŨNG ĐƯỢC MIỄN VISA

Một điểm khác du khách cần lưu ý là miễn thị thực không đồng nghĩa với việc được nhập cảnh Nga cho mọi mục đích.

Theo quy định mới, chính sách áp dụng với khách du lịch, người sang thăm thân, công tác, quá cảnh và người tham gia các hoạt động thuộc phạm vi được nêu trong sắc lệnh. Ngược lại, những người nhập cảnh để lao động, bao gồm hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga không thuộc diện miễn thị thực này.

Vì vậy, người có kế hoạch làm việc dài hạn, theo học tại các cơ sở giáo dục hoặc chuyển sang sinh sống tại Nga vẫn cần tìm hiểu và thực hiện thủ tục visa phù hợp. Việc nhập cảnh không cần visa theo diện du lịch cũng không thể được hiểu là quyền tự động chuyển sang mục đích lao động hay cư trú.

Đối với khách đi kết hợp nhiều mục đích, việc xác định rõ hoạt động chính của chuyến đi trước khi khởi hành sẽ giúp hạn chế rủi ro phát sinh tại cửa khẩu. Du khách cũng nên chuẩn bị lịch trình và các giấy tờ liên quan để giải thích mục đích chuyến đi khi được yêu cầu.

CHUẨN BỊ GIẤY TỜ, VÉ MÁY BAY VÀ XÁC NHẬN LƯU TRÚ

Dù không còn phải xin visa, du khách vẫn nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho hành trình. Trong đó, hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng là giấy tờ cơ bản để áp dụng chính sách miễn thị thực.

Bên cạnh hộ chiếu, khách Việt nên lưu sẵn vé máy bay khứ hồi hoặc vé rời Nga, xác nhận đặt phòng khách sạn, lịch trình tham quan và thông tin liên hệ tại nơi lưu trú. Nếu sang thăm thân hoặc công tác, du khách có thể chuẩn bị thêm thông tin người đón tiếp, địa chỉ nơi đến hoặc giấy tờ liên quan đến mục đích chuyến đi.

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Đây là những tài liệu hữu ích để xuất trình khi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ kế hoạch nhập cảnh. Việc được miễn visa không có nghĩa là du khách đương nhiên được phép nhập cảnh trong mọi trường hợp; quyết định tại cửa khẩu vẫn phải tuân thủ quy định của nước sở tại.

Ngoài ra, khách nên kiểm tra các yêu cầu về khai báo thông tin nhập cảnh, đăng ký lưu trú và những thủ tục liên quan theo quy định hiện hành của Nga. Không nên chỉ dựa vào kinh nghiệm của những người từng nhập cảnh bằng e-visa trước đây, bởi hình thức thị thực và điều kiện nhập cảnh có thể khác nhau.

Về bảo hiểm du lịch, dù không được liệt kê là điều kiện trong Sắc lệnh số 730, du khách vẫn nên cân nhắc mua bảo hiểm có phạm vi bảo vệ phù hợp. Chi phí khám chữa bệnh, sự cố hành lý, hủy chuyến hoặc thay đổi lịch trình có thể ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách nếu phát sinh ngoài dự kiến.

CẨN TRỌNG KHI KẾT HỢP ĐẾN CÁC ĐỊA ĐIỂM KHÁC

Với những người muốn tận dụng chuyến đi để khám phá thêm các điểm đến lân cận, việc kết hợp nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cần được tính toán kỹ về thủ tục xuất nhập cảnh.

Belarus có chính sách miễn thị thực riêng dành cho công dân Việt Nam. Tuy nhiên, khách không nên mặc nhiên cho rằng các điều kiện nhập cảnh, thời gian lưu trú hoặc thủ tục đi lại giữa Belarus và Nga hoàn toàn giống nhau. Trước khi đặt vé tàu hoặc máy bay giữa Moscow và Minsk, du khách cần kiểm tra quy định hiện hành của cả hai nước, giấy tờ cần mang theo và điều kiện áp dụng cho hành trình cụ thể.

Một trường hợp khác là Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nằm ven biển Baltic, giữa Ba Lan và Lithuania. Nếu lựa chọn đi tàu hỏa từ Moscow đến Kaliningrad, hành trình sẽ đi qua Lithuania, do đó phát sinh yêu cầu quá cảnh qua lãnh thổ một quốc gia thuộc khu vực Schengen.

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Cơ chế giấy tờ quá cảnh đường sắt đặc biệt được áp dụng cho công dân Nga đi giữa phần lãnh thổ chính của Nga và Kaliningrad không đồng nghĩa với quyền quá cảnh dành cho mọi quốc tịch. Vì vậy, khách Việt không nên mặc nhiên cho rằng có thể đi tàu trên tuyến này chỉ nhờ chính sách miễn visa Nga. Cần xác nhận với hãng vận tải và cơ quan lãnh sự Lithuania về giấy tờ quá cảnh cần thiết trước khi mua vé. Nếu chưa đáp ứng điều kiện, du khách có thể cân nhắc đường bay nội địa đến Kaliningrad.

CHỦ ĐỘNG LỊCH TRÌNH ĐỂ TRÁNH PHÁT SINH CHI PHÍ

Việc bỏ yêu cầu xin visa giúp giảm một phần thủ tục trước chuyến đi nhưng không loại bỏ những chi phí và rủi ro khác. Khách Việt vẫn cần tính toán ngân sách cho vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại nội địa và các khoản dự phòng nếu chuyến bay bị thay đổi hoặc lịch trình phát sinh.

Với hành trình dài ngày, du khách nên phân bổ thời gian hợp lý giữa các thành phố, đồng thời kiểm tra khoảng cách, thời gian di chuyển và phương tiện kết nối trước khi đặt dịch vụ. Những chuyến đi kết hợp Moscow, Saint Petersburg hoặc các điểm đến xa hơn cần được lên kế hoạch phù hợp với giới hạn lưu trú 30 ngày.

Trước ngày khởi hành, du khách nên kiểm tra lại thông tin từ cơ quan đại diện ngoại giao, hãng hàng không và đơn vị vận chuyển. Các quy định nhập cảnh, yêu cầu giấy tờ hoặc điều kiện quá cảnh có thể khác nhau tùy hành trình và cần được xác nhận theo tình hình thực tế.

Chính sách miễn thị thực mới mở thêm cơ hội để khách Việt chủ động tổ chức chuyến đi Nga, từ du lịch tự túc đến thăm thân và công tác ngắn ngày. Tuy nhiên, để tận dụng thuận lợi này, điều quan trọng không chỉ là không phải xin visa mà còn là hiểu đúng phạm vi miễn thị thực, tuân thủ thời hạn lưu trú và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho toàn bộ hành trình.