Khách Việt chuộng du lịch Nhật Bản, lượng đặt vé đến 2 thành phố tăng 70%

Lượng khách giữa hai nước tăng trưởng ấn tượng

Nhật Bản nhiều năm qua là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 757.000 lượt khách Nhật Bản, tương đương khoảng 93% tổng lượng khách của cả năm 2025 và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 10, Việt Nam đón hơn 83.000 lượt khách Nhật Bản, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 6 trong các thị trường gửi khách lớn nhất và thứ 4 về tốc độ tăng trưởng.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng là điểm đến thu hút ngày càng nhiều du khách Việt.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), năm 2025, nước này đón 678.500 lượt khách Việt Nam, tăng 9,2% so với năm 2024 và cao hơn khoảng 37% so với năm 2019. Tổng lượng khách trao đổi giữa hai nước trong năm 2025 đạt gần 1,5 triệu lượt.

Nhật Bản là điểm đến hút khách Việt nhờ cảnh quan đa dạng, giàu trải nghiệm và ẩm thực đặc sắc. Ảnh: Trang Nhung Bui

Điểm đến mới mẻ ở Nhật Bản hút khách Việt

Nhật Bản nhiều năm nay được xem là một trong những thị trường outbound duy trì sức hút với khách Việt nhờ hệ thống giao thông thuận tiện, môi trường sạch sẽ, an toàn và có nhiều cảnh đẹp, trải nghiệm hấp dẫn.

Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Tokyo, Osaka hay Kyoto, du khách Việt ngày càng quan tâm đến những vùng có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên xanh mát hoặc các công viên giải trí lớn.

Đặc biệt, ẩm thực truyền thống là điểm nhấn thu hút khách Việt tới xứ phù tang ngày càng đông.

Theo dữ liệu mới nhất của nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, tại Nhật Bản, Sapporo và Fukuoka là hai điểm đến nổi bật trong quý 3 năm nay với lượng đặt vé máy bay của khách Việt tăng khoảng 70%.

Hai thành phố này mang đến cho du khách những trải nghiệm riêng biệt trên hành trình khám phá xứ phù tang.

Fukuoka hấp dẫn du khách với những quầy ẩm thực đường phố yatai sôi động tại Tenjin và Nakasu, không gian xanh bên hồ ở công viên Ohori cùng hải sản tươi ngon tại Itoshima.

Trong khi đó, Sapporo lại mang đến những trải nghiệm đặc sắc suốt bốn mùa, từ Lễ hội Tuyết, sắc vàng mùa thu đến hải sản tươi ngon tại chợ Nijo và món mì miso ramen trứ danh.

Ngoài Sapporo và Fukuoka, các điểm đến khác tại Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng đặt phòng khách sạn trong quý 3. Tại Nagoya, lượng đặt phòng tăng hơn gấp đôi, trong khi Kyoto ghi nhận mức tăng hơn 1,5 lần.

Du lịch Đông Á vẫn “soán ngôi”

Cũng theo dữ liệu của nền tảng Traveloka, không chỉ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng là 2 điểm đến nước ngoài ở Đông Á vẫn duy trì sức hút với khách Việt, đồng thời ghi nhận mức tăng đáng kể về lượng đặt dịch vụ trong quý 3/2026.

Hàng Châu là điểm đến nhận được nhiều sự quan tâm của khách Việt. Ảnh: Trang Nhung Bui

Tại Trung Quốc, nhiều thành phố liên tục ghi nhận mức tăng trưởng đặt dịch vụ thuộc nhóm cao nhất trong ba thị trường Đông Á.

Nổi bật nhất là Hàng Châu với lượng đặt vé máy bay tăng gần gấp 3 lần và đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đến này được nhiều khách Việt lựa chọn nhờ những điểm tham quan nổi tiếng như Tây Hồ - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, gây ấn tượng với cảnh quan thơ mộng, các công trình kiến trúc lịch sử và những địa danh văn hóa đặc sắc.

Đặc biệt, khi các đường bay mới từ Việt Nam tới Hàng Châu được đưa vào khai thác cũng tạo điều kiện di chuyển thuận lợi cho du khách lựa chọn tới đây.

Ngoài Hàng Châu, Bắc Kinh cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực với lượng đặt vé máy bay tăng hơn gấp đôi và đặt phòng khách sạn tăng gần 50%.

Những điểm đến này cho thấy thị trường du lịch Trung Quốc vẫn hấp dẫn khách Việt nhờ sự kết hợp riêng biệt giữa các điểm tham quan văn hóa, cảnh quan thiên nhiên với trải nghiệm đô thị.

Còn tại Hàn Quốc, ngoài các điểm đến quen thuộc như Seoul, Busan thì Jeju vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách Việt, với lượng đặt vé máy bay đạt khoảng 1,5 lần và đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, hòn đảo áp dụng chính sách miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Việt Nam nhập cảnh trực tiếp từ nước ngoài, đồng thời sở hữu những điểm tham quan nổi bật như Seongsan Ilchulbong với cảnh quan ven biển ngoạn mục.

Jeju là vùng đất của những danh hiệu UNESCO. Nơi đây từng được UNESCO công nhận ba danh hiệu, gồm: Khu vực bảo tồn sinh vật thế giới (năm 2002), Di sản thiên nhiên thế giới (năm 2007) và Công viên địa chất thế giới (năm 2010). Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh

Bên cạnh đó, Seogwipo và Cheongju cũng là 2 điểm đến mới trên bản đồ du lịch xứ kim chi được khách Việt lựa chọn ghé thăm nhiều.

Trong đó, lượng đặt phòng khách sạn tại Seogwipo cũng tăng hơn gấp đôi, còn lượng đặt vé máy bay đến Cheongju đạt gần 2,5 lần so với cùng kỳ.

“Đông Á mang đến vô vàn cơ hội khám phá đa dạng và những điểm đến đang ngày càng thu hút sự quan tâm cũng khác nhau giữa các thị trường Đông Nam Á”, ông Alex Jung - Giám đốc Marketing Traveloka, chia sẻ.