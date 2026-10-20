Khách vây kín cửa hàng, chờ nhiều tiếng mua hoa ngày 20/10

Ngày 20/10, sức mua tại các cửa hàng hoa tươi có sự đối lập. Trong khi nhiều điểm bán vắng khách, một số nơi người mua phải xếp hàng vài giờ.

Tại một số cửa hàng hoa cuối đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, khách xếp hàng dài trên vỉa hè chờ mua hoa.

Chủ một cửa hàng hoa cho biết khách bắt đầu xếp hàng từ 6h, phần lớn là sinh viên và người dân quanh khu vực.

Khách phải chờ 20-30 phút cho mỗi bó hoa vì cửa hàng cắm theo yêu cầu riêng.

"Tôi phải chờ 3 tiếng để mua bó hồng giá 200.000 đồng", một sinh viên Đại học Thương Mại nói.

Khách xếp hàng chờ trong khi tiểu thương bó hoa không ngừng tay.

Giá hoa tươi ở đây rẻ hơn so với các nơi khác, từ 50.000 - 250.000 đồng, nên được nhiều sinh viên ưa chuộng.

Một cửa hàng khác trên phố Nghĩa Tân cũng đông khách mua ngày 20/10.

Chủ một sạp hoa trên phố Nghĩa Tân cho biết bán cho khoảng 100 khách từ sáng đến trưa, dự kiến bán hết hàng trong hôm nay.

Cửa hàng hoa tươi trên phố Đặng Tiến Đông, phân khúc cao, cũng đón nhiều lượt khách mua.

Giá hoa ở đây có giá từ 500.000 đến 3.000.000 đồng mỗi bó.

Anh Tuấn (Bắc Ninh) thuê xe ba bánh chở hoa và đồ lưu niệm đến cổng trường học bán ngày 20/10. Anh cho biết khách hàng chủ yếu là sinh viên nên sản phẩm có giá 50.000-200.000 đồng, dự kiến bán hết trong ngày.

Shipper chờ nhận hoa trước một cửa hàng hoa trên phố Hoàng Cầu.

Trái ngược với cảnh đông đúc, một số cửa hàng hoa ở Hà Nội vắng khách dù bày bán nhiều loại hoa tươi