Khách vãng lai chỉ có thể mua iPhone Duo ở những nơi này

Khách hàng khó sở hữu iPhone Duo nếu chưa đặt trước. Ảnh: AFP.

Theo MacRumors, ngày 21/10, đại diện Apple đưa ra tuyên bố nhằm làm rõ khả năng khách hàng có thể mua trực tiếp iPhone Duo tại cửa hàng. Công ty cho biết một số thị trường vẫn tiếp nhận khách đến mua, nhưng lượng máy có sẵn nhanh chóng cạn kiệt.

"Apple Store sẽ có số lượng iPhone Duo rất hạn chế dành cho khách có nhu cầu. Chúng tôi đang nỗ lực đưa sản phẩm đến tay người dùng nhanh nhất có thể", đại diện Apple cho biết.

Danh sách những thị trường cho phép khách mua trực tiếp gồm Mỹ, Australia, Áo, Bỉ, Canada, Mexico, Đức, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Một số cửa hàng Apple tại Italy cũng bán iPhone Duo cho khách chưa đặt trước. Tuy nhiên, công ty chưa công bố địa điểm cụ thể.

Tại Macao (Trung Quốc), khách hàng có thể mua thiết bị trực tiếp trong ngày 23/10, nhưng số lượng máy rất hạn chế. Ngoài ra, chính sách này chỉ áp dụng trong ngày đầu mở bán.

Ngược lại, Apple không cho phép khách vãng lai mua iPhone Duo tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Pháp và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tại những thị trường này, người mua phải đặt lịch nhận hàng qua website của Apple. Khách hàng chỉ có thể đến cửa hàng vào khung giờ đã đăng ký.

Theo MacRumors, những hạn chế trên một phần nhằm kiểm soát lượng khách tập trung tại cửa hàng. Biện pháp này cũng giúp Táo khuyết hạn chế hoạt động thu gom sản phẩm để bán lại với giá cao.

Trước khi Apple lên tiếng, một số nhân viên bán lẻ từng cảnh báo khách hàng không nên đến cửa hàng nếu chưa đặt trước iPhone Duo, do lượng hàng có thể không đủ đáp ứng nhu cầu.

Dù xác nhận tình trạng nguồn cung hạn chế, Táo khuyết chưa công bố số máy phân bổ cho từng cửa hàng hoặc tổng doanh số đặt trước.

Vì vậy, khả năng mua được iPhone Duo ngay trong ngày 23/10 sẽ phụ thuộc vào từng quốc gia, chính sách đặt lịch và lượng hàng thực tế tại các Apple Store.

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