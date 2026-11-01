Khách uống cà phê ở Hàn Quốc nhìn thấy pháo Triều Tiên

Một quán Starbucks nằm trên tầng hai đài quan sát Aegibong, thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý sau khi các khẩu pháo tự hành Triều Tiên xuất hiện ở khu vực bên kia biên giới.

Tại đây, du khách có thể vừa uống cà phê vừa quan sát cảnh quan thuộc lãnh thổ Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Yonhap, các khẩu pháo được triển khai từ cuối tuần trước tại vị trí có thể quan sát từ phía Hàn Quốc bằng thiết bị chuyên dụng.

Hình ảnh ghi lại ngày 25-27/10 cho thấy ít nhất 3 phương tiện quân sự cùng nhiều binh sĩ Triều Tiên tập trung quanh những khẩu pháo.

Jang Gil-seong, cựu binh Hàn Quốc 83 tuổi, cho biết ông từng xem tin tức về việc Triều Tiên triển khai pháo 122 mm, nhưng chỉ thực sự cảm nhận được mức độ nguy hiểm khi tận mắt chứng kiến từ đài quan sát ngày 27/10.

Hannah Robbins, du khách 28 tuổi đến từ Canada, nói rằng cô chỉ biết về các khẩu pháo sau khi được hướng dẫn viên giới thiệu. Dù được trấn an rằng Triều Tiên sẽ không khai hỏa, cô vẫn cảm thấy lo ngại.

Đài quan sát Aegibong cách khu vực huyện Kaepung, tỉnh Hwanghae của Triều Tiên khoảng 1,4 km.

Tuy nhiên, những hình ảnh rõ nét về các khẩu pháo được chụp bằng ống kính chuyên dụng, không phản ánh khả năng quan sát bằng mắt thường từ bên trong quán cà phê.

Các nhà phân tích quân sự nhận định những phương tiện này có thể là pháo tự hành M-1981 cỡ nòng 122 mm, được Triều Tiên đưa vào biên chế từ cuối thập niên 1970. Loại pháo này có tầm bắn tối đa 24 km, đủ khả năng vươn tới thành phố Gimpo.

Ông Yang Uk, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan ở Seoul, cho rằng việc đặt pháo tại vị trí dễ quan sát có thể nhằm phô diễn sức mạnh và thu hút sự chú ý.

Phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jang Do-young cũng nhận định đây là loại pháo cũ, không phải hệ thống vũ khí mới mà Bình Nhưỡng từng đề cập.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul cho biết chưa phát hiện hoạt động bất thường nào từ phía Triều Tiên. Seoul vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng và theo dõi sát diễn biến dọc biên giới.

Căng thẳng giữa hai miền gia tăng từ tháng 9, sau vụ nổ mìn tại khu vực phi quân sự khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Hai bên đưa ra những cáo buộc trái ngược về vụ việc.

Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ triển khai loa phóng thanh tuyên truyền chống Hàn Quốc dọc biên giới và tăng cường năng lực quân sự.