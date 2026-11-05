Khách Trung Quốc mang theo ảnh, tìm đến quán cua 'hot Douyin' ở TP.HCM

Khung cảnh đông đúc tại quán Oanh Cua trên đường Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

16h ngày 4/11, Allysa, du khách đến từ Thượng Hải (Trung Quốc), tìm đến quán Oanh Cua trên đường Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh,TP.HCM) sau khi xem các video giới thiệu trên Douyin và Xiaohongshu (2 nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc).

Theo Allysa, quán xuất hiện trong nhiều bài đăng khi cô tìm kiếm địa điểm ăn uống tại TP.HCM. Một số video thu hút hàng nghìn lượt thích, kèm theo lời giới thiệu đây là địa chỉ nên ghé khi du lịch thành phố.

"Họ nói rằng khi đến TP.HCM thì nhất định phải đến đây thử", Allysa chia sẻ.

Đi cùng cô là Stefan, du khách mang hai quốc tịch Mexico và Slovakia. Cả hai đã lưu trú tại TP.HCM hơn 8 ngày trong hành trình khám phá Việt Nam kéo dài một tháng.

Stefan cho biết anh thường tham khảo các video trải nghiệm thực tế để lựa chọn địa điểm ăn uống. Theo anh, việc tìm kiếm trên Google đôi khi khiến du khách khó quyết định vì có quá nhiều lựa chọn. Trong khi đó, những video ghi lại phản ứng của thực khách giúp người xem hình dung rõ hơn về món ăn trước khi quyết định tìm đến.

Allysa và Stefan chọn kích cỡ cua trước khi chế biến.

Bất ngờ với hương vị

Sau khi thưởng thức cua sốt bơ tỏi, Allysa nhận xét cách chế biến tại Việt Nam khá khác biệt so với quê nhà. Theo cô, cua ở Thượng Hải thường được luộc hoặc hấp, ăn kèm một ít nước sốt thay vì chế biến cùng nhiều gia vị.

"Đây là lần đầu tiên tôi thử cua sốt bơ tỏi như thế này. Tôi chưa từng ăn trước đây nhưng thấy rất ngon", cô nói.

Tuy nhiên, nữ du khách cho rằng việc tách thịt cua khá mất thời gian. Cả hai dành hơn một tiếng cho bữa ăn. Trong khi đó, Stefan muốn gọi thêm cua thịt nhưng được thông báo món này đã hết.

Chị Thanh quay video cho người bạn Trung Quốc đăng lên mạng xã hội.

Cũng biết đến quán qua Douyin, Lý Kiệt và Từ Kiến, hai du khách Trung Quốc, gửi địa chỉ và định vị cho chị Thanh, một người bạn Việt Nam đang làm việc tại TP.HCM, nhờ dẫn đến ăn thử.

Chị Thanh cho biết hai người bạn lựa chọn cua sốt tiêu đen. Bữa ăn gồm hai con cua cùng đồ uống có tổng chi phí khoảng một triệu đồng.

"Hai bạn khen cua tươi, chắc thịt và giá cả phải chăng. Cả hai thích xốt tiêu đen đến mức ăn kèm hết 5 ổ bánh mì", chị Thanh kể.

Hai du khách từng ăn cua tại Trung Quốc và nhận xét mức giá ở quán thấp hơn một số nơi họ đã trải nghiệm. Dù vậy, cách chế biến và khẩu vị giữa hai nơi có sự khác biệt nên khó so sánh trực tiếp.

Sau bữa ăn, Lý Kiệt và Từ Kiến dự định quay lại cùng 7-8 người bạn Trung Quốc khác. Lần tới, chị Thanh cho biết sẽ liên hệ đặt bàn trước thay vì đến trực tiếp như lần đầu.

Lượng khách đến quán đông đúc, chị Phương Oanh vẫn kết hợp bán và tư vấn qua livestream cho khách.

200 kg cua/ngày vẫn không đủ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Phương Oanh, chủ quán Oanh Cua, cho biết tiệm hoạt động được khoảng hơn một năm. Thời gian đầu, quán chủ yếu phục vụ khách Việt và không có hoạt động quảng bá riêng hướng đến thị trường Trung Quốc.

Khoảng 6 tháng trước, chị bắt đầu nhận thấy lượng khách Trung Quốc tăng rõ rệt. Nhiều người đến quán với hình ảnh món ăn lưu sẵn trong điện thoại. Khi được hỏi, họ cho biết đã xem các bài đánh giá trên Douyin và Xiaohongshu.

Theo nữ chủ quán, một số khách từng đến ăn đã đăng hình ảnh, video về trải nghiệm của mình. Sau đó, những tài khoản có lượng người theo dõi lớn tiếp tục chia sẻ về địa điểm này.

"Ban đầu tôi cũng không biết những người đến ăn là người có sức ảnh hưởng. Quán vẫn bán như bình thường. Đến khi khách Trung Quốc đông lên, tôi hỏi thì họ mới đưa những video review cho xem", chị kể.

Sự thay đổi về lượng khách khiến hoạt động phục vụ có thời điểm không theo kịp. Theo ước tính của chủ tiệm, mỗi ngày quán bán khoảng 150-200 kg cua nhưng vẫn có những thời điểm phải thông báo hết món.

Chị Oanh cho biết tiệm giới hạn lượng cua chuẩn bị trong ngày và không bán lại cua đã chế biến từ hôm trước. Vì vậy, khách đến muộn có thể không còn loại cua hoặc kích cỡ mong muốn, dù quán vẫn đang phục vụ.

Các công đoạn được thực hiện liên tục để khách không phải chờ lâu.

Theo chủ quán, cua xốt tiêu đen và xốt bơ tỏi là hai lựa chọn phổ biến của nhóm khách Trung Quốc.

Vào những dịp nghỉ lễ tại Trung Quốc, lượng khách từ quốc gia này có thể chiếm 70-80% tổng số thực khách. Việc đón lượng lớn khách nước ngoài cũng đặt ra khó khăn trong giao tiếp. Thời gian đầu, nhân viên không biết tiếng Trung nên phải dùng cử chỉ để giải thích món ăn, cách chọn cua và mức giá.

Một số khách mang theo ảnh chụp thực đơn, món ăn và giá bán được đăng trên Xiaohongshu để nhân viên đối chiếu. Trước lượng khách tăng, quán mở thêm khu vực ngồi phía sau để có thêm chỗ phục vụ. Dù vậy, tình trạng thiếu bàn hoặc hết một số loại cua vẫn có thể xảy ra vào giờ cao điểm.

Cua sau khi được chế biến kết hợp với sốt tiêu và sốt me.

Đây không phải lần đầu các hàng quán tại Việt Nam thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nước ngoài, kéo theo lượng du khách tìm đến trải nghiệm.

Tháng 9/2026, một số quán phở gà tại Hà Nội như phở gà Nguyệt trên phố Phủ Doãn và phở gà Huyền Hương trên phố Bảo Khánh được nhắc đến trên Xiaohongshu, thu hút sự quan tâm của cộng đồng du khách Trung Quốc.

Trước đó, tháng 5/2026, trào lưu "Stand banh mi" lan truyền trên TikTok với hàng loạt video ghi lại cảnh du khách nước ngoài thưởng thức bánh mì Việt Nam.

Việc xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội giúp những hàng quán địa phương tiếp cận thêm khách quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách tăng nhanh cũng đặt ra áp lực về sức chứa, thời gian chờ và khả năng phục vụ, nhất là với những cơ sở kinh doanh có quy mô nhỏ.