Khách Trung Quốc bỏ quên đồng hồ Rolex hơn 55.000 USD tại sân bay Đà Nẵng

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục trao trả chiếc đồng hồ thuộc dòng Rolex Cosmograph Daytona cho một du khách quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, ngày 17/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực soi chiếu, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng phát hiện một chiếc đồng hồ bị bỏ quên. Anh lập tức báo cáo chỉ huy, phối hợp với các lực lượng liên quan trích xuất camera, rà soát hành trình và xác minh thông tin để tìm chủ nhân tài sản.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng Công an xác định chủ nhân chiếc đồng hồ là ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc, hành khách trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur (Malaysia).

Đơn vị sau đó liên hệ với hành khách, hoàn tất các thủ tục cần thiết và trao trả chiếc đồng hồ cho ông Long Jianming trước khi chuyến bay khởi hành.

Theo ông Long Jianming, chiếc đồng hồ thuộc dòng Rolex Cosmograph Daytona 126508-0004, có giá niêm yết hơn 55.000 USD, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng. Nhận lại tài sản, nam du khách bày tỏ cảm kích và cảm ơn lực lượng Công an đã nhanh chóng hỗ trợ tìm lại tài sản.

Trước đó một ngày, 16/9, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng phát hiện và trao trả tài sản do hai hành khách bỏ quên, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Việc liên tiếp phát hiện, xác minh và trao trả tài sản bỏ quên cho hành khách góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an cửa khẩu tận tụy, trách nhiệm, đồng thời để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách khi đến Đà Nẵng.