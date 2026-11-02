Khách tố bị công ty du lịch bỏ rơi ở Lào, phải tự mua vé về nước

Khách tự mua vé máy bay từ Lào về Việt Nam sau khi bị bỏ rơi. Ảnh FBNV

Đã thanh toán trọn gói tour Bắc Lào, trong đó vé máy bay khứ hồi được xác nhận là khoản chi phí bắt buộc, nhưng đến ngày về, 12 du khách mới biết mình không có vé máy bay.

Không còn lựa chọn, các thành viên phải tự xoay xở mua vé về Việt Nam, có người phải chi khoảng 7,5 triệu đồng. Vụ việc đang dấy lên cảnh báo về trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành khi đưa khách ra nước ngoài.

Đến ngày về mới biết không có vé máy bay

Theo phản ánh của chị Trâm Lê (TP.HCM) trên facebook, chị cùng đoàn khách đăng ký tour Bắc Lào 5 ngày 4 đêm, khởi hành ngày 24.10 và kết thúc ngày 28.10.2026, do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch CompassTrip tổ chức.

Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, tour có lịch trình qua Viêng Chăn, Vang Viêng và Luang Prabang, giá 12,9 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay, các bữa ăn theo chương trình, khách sạn 3-4 sao, vé tham quan và các dịch vụ theo hợp đồng.

Những ngày đầu của chuyến đi diễn ra bình thường. Đến chiều tối ngày thứ tư, một số thành viên hỏi trưởng đoàn về lịch trả phòng và phương án di chuyển ngày cuối. Câu trả lời được đưa ra là đang chờ CEO sắp xếp.

Đến khoảng 11h40 ngày 28.10, khi đoàn chuẩn bị kết thúc tour, trưởng đoàn thông báo vào nhóm rằng không thể liên lạc được với CEO và chưa có thông tin về chuyến bay trở về. Lúc này, các thành viên mới biết cả đoàn không có vé máy bay về Việt Nam theo lịch trình đã đăng ký.

Theo phản ánh, không chỉ vé máy bay bị thiếu. Vé tàu cao tốc Luang Prabang – Viêng Chăn, vốn nằm trong phương án di chuyển của đoàn khách TP.HCM, cũng chưa được bố trí.

Trong nhóm trao đổi, khi khách hỏi liệu có phải tự mua vé về hay không, phía trưởng đoàn xác nhận trước mắt đoàn phải tự thu xếp. Một thành viên cho biết sẽ bay thêm một chuyến và khoản tiền này được tính vào chi phí phát sinh. Đại diện phía công ty cũng đề nghị khách ứng tiền trước và cam kết sẽ hoàn lại sau.

Khách được thông báo không có vé máy bay về nước và phải tự ứng trước để mua

12 khách tự xoay xở ở nước ngoài

Với nhóm khách TP.HCM, phương án ban đầu là đi tàu cao tốc từ Luang Prabang về Viêng Chăn rồi bay thẳng về TP.HCM. Khi kế hoạch không thực hiện được, nhóm phải tự tìm đường về.

Cuối cùng, các thành viên quyết định mua vé từ Luang Prabang về Hà Nội, sau đó tiếp tục mua vé Hà Nội - TP.HCM. Đoàn rời khách sạn khoảng 13h, chuyến bay hạ cánh tại Hà Nội lúc 18h05.

Sau khoảng ba giờ chờ tại Nội Bài, nhóm tiếp tục bay vào TP.HCM lúc 21h30 và về đến nơi khoảng 1h sáng 29.10, muộn hơn lịch trình dự kiến.

Theo chị Trâm, nhóm khách từ Hà Nội phải chi khoảng 4 triệu đồng/người để mua vé về nước, trong khi nhóm từ TP.HCM tốn khoảng 7,5 triệu đồng/người. Toàn bộ vé thay thế và các chi phí phát sinh trong quá trình trở về đều do khách tự thu xếp.

Điều khiến các thành viên bức xúc nhất là họ đã thanh toán đầy đủ tiền tour trước khi khởi hành. Vé máy bay khứ hồi được xác định là dịch vụ bắt buộc nằm trong tour. Thế nhưng đến ngày cuối, khách lại rơi vào tình trạng phải tự mua vé về nước.

Một nữ du khách chia sẻ trong nhóm rằng trong tình huống ở nước ngoài, việc phải tự xoay tiền mua vé khiến cả đoàn rơi vào thế bị động. Một thành viên khác cho biết nếu không có người trong đoàn còn tiền mặt, thẻ ngân hàng và khả năng thanh toán trực tuyến, việc tìm đường về nước có thể còn khó khăn hơn.

Nhóm khách nối chuyến từ Hà Nội về TP.HCM

“Đem con bỏ chợ” khi khách gần kết thúc tour ở nước ngoài?

Vụ việc đặt ra vấn đề lớn hơn chuyện hoàn tiền vé máy bay. Khi một doanh nghiệp tổ chức tour đưa khách ra nước ngoài, trách nhiệm không dừng lại ở việc đưa khách đi đúng lịch trình. Với một tour trọn gói, doanh nghiệp phải bảo đảm các dịch vụ đã cam kết trong hợp đồng, đặc biệt là phương án đưa khách trở về nước an toàn.

Trong trường hợp này, theo phản ánh của khách, doanh nghiệp đã nhận tiền tour nhưng chưa bố trí vé máy bay chiều về. Khi sự việc xảy ra, người trực tiếp ở cùng đoàn cũng không thể giải quyết được vấn đề mà phải yêu cầu khách tự mua vé.

Đây là tình huống đặc biệt đáng lo ngại bởi khách đang ở nước ngoài, không còn ở vị thế chủ động như khi mua tour tại Việt Nam. Chỉ một trục trặc về vé máy bay cũng có thể kéo theo hàng loạt vấn đề liên quan đến tiền bạc, nơi lưu trú, giấy tờ, phương tiện di chuyển và khả năng kết nối với doanh nghiệp.

Đáng nói hơn, khách cho biết đã kiểm tra thông tin doanh nghiệp, giấy phép, hợp đồng trước khi đăng ký tour. Doanh nghiệp có website, fanpage và hoạt động tổ chức các chương trình du lịch.

Vì vậy, việc một đoàn khách vẫn rơi vào tình trạng không có vé về cho thấy chỉ kiểm tra sự tồn tại của doanh nghiệp là chưa đủ để bảo đảm an toàn cho một chuyến du lịch nước ngoài.

Nếu những phản ánh của khách được cơ quan chức năng xác minh, đây sẽ là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc về trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành quốc tế đối với khách hàng đã giao tiền và giao cả sự an toàn của mình cho đơn vị tổ chức.

Trang fanpage của Compass Trip - công ty du lịch bị khách tố bỏ khách ở nước ngoài

Cần phân biệt “sự cố” với dấu hiệu vi phạm

Chị Trâm cho rằng đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, tài chính và tâm lý của 12 thành viên trong đoàn. Chị cũng cho biết sau khi về Việt Nam, phía công ty có liên hệ và xin lỗi, đề nghị khách ứng tiền trước rồi hoàn trả. Tuy nhiên, đến sáng 1.11, nhóm vẫn chưa nhận đủ khoản tiền đã bỏ ra để mua vé máy bay về nước.

Theo thông tin được cung cấp, ngày 30.10 công ty thông báo sẽ giải quyết trong 10 ngày nhưng chưa làm rõ thời hạn đó là thời điểm hoàn tiền hay chỉ đưa ra phương án xử lý. Sau khi khách đăng thông tin lên mạng xã hội ngày 31.10, đại diện công ty tiếp tục liên hệ về khoản chi phí vé máy bay.

Một số khách từng tham gia tour khác của doanh nghiệp cũng được cho là đã liên hệ với nhóm để phản ánh trải nghiệm tương tự. Nhóm khách cho biết đang tiến hành trình báo cơ quan chức năng để đề nghị làm rõ sự việc.

Ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định doanh nghiệp có hành vi lừa đảo hay chiếm dụng tài sản vì chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, những gì khách hàng phản ánh là dấu hiệu nghiêm trọng để đặt vấn đề về trách nhiệm thực hiện hợp đồng, năng lực tổ chức tour và nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi khách hàng của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp nhận tiền cho vé khứ hồi nhưng không thực hiện việc mua vé, để khách phải tự bỏ tiền mua vé về nước, trách nhiệm giải trình cần được đặt ra một cách rõ ràng.

Cảnh báo cho người Việt đi tour nước ngoài

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với du khách Việt Nam khi mua tour quốc tế. Khách không nên chỉ nhìn vào giá tour, hình ảnh quảng bá hay số lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Trước ngày khởi hành, cần yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ xác nhận đặt vé máy bay khứ hồi, mã đặt chỗ, tên hành khách, lịch bay chiều đi và chiều về. Với các dịch vụ quan trọng khác như khách sạn, tàu xe, bảo hiểm du lịch, khách cũng cần có thông tin xác nhận cụ thể.

Đặc biệt, với tour ghép hoặc tour được giới thiệu dưới hình thức linh hoạt, khách càng cần làm rõ ai là đơn vị ký hợp đồng, ai chịu trách nhiệm tài chính, ai chịu trách nhiệm khi phát sinh sự cố và số điện thoại liên hệ khẩn cấp khi đang ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, mỗi thành viên nên chủ động chuẩn bị phương án dự phòng về tài chính, giấy tờ và phương tiện liên lạc. Việc giữ lại hợp đồng, hóa đơn, booking, vé máy bay và toàn bộ trao đổi với doanh nghiệp cũng rất quan trọng nếu xảy ra tranh chấp.

Một chuyến du lịch nước ngoài có thể bắt đầu bằng những lời quảng cáo hấp dẫn, nhưng trách nhiệm của doanh nghiệp chỉ thực sự được kiểm chứng khi khách gặp sự cố. Không thể để khách hàng trở thành người tự chịu rủi ro sau khi đã thanh toán đầy đủ tiền tour.

Với trường hợp đoàn khách Bắc Lào, điều họ cần hiện nay không chỉ là khoản tiền vé máy bay đã tự bỏ ra. Họ cần một lời giải thích rõ ràng về việc vì sao một tour đã thu đủ tiền, trong đó có vé máy bay khứ hồi, lại để 12 người đến ngày cuối mới biết mình không có vé về.

Đó cũng là câu chuyện cần được cơ quan chức năng làm rõ để bảo vệ quyền lợi của nhóm khách này và ngăn nguy cơ những đoàn khách khác rơi vào tình cảnh tương tự khi đi du lịch nước ngoài.