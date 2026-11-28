Lênh đênh trên bè tre ngắm cảnh núi rừng ở Thanh Hóa

Bên cạnh những thửa ruộng bậc thang, nếp nhà sàn nép mình dưới chân núi, vùng đất Bá Thước (Thanh Hóa) còn níu chân du khách bởi nhiều trải nghiệm gắn với đời sống của đồng bào dân tộc Thái.

Một trong số đó là hoạt động đi bè tre trên suối Chàm ở thôn Chiềng Lau (trước đây thuộc xã Ban Công, huyện Bá Thước).

Những chiếc bè được kết từ thân tre, luồng, phía trên có mái che, chậm rãi đưa du khách xuôi theo dòng nước, khám phá vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng miền Tây xứ Thanh.

Không có tiếng động cơ ồn ào, du khách có thể thong thả ngắm nhìn những vạt cây xanh, rừng luồng hai bên bờ, lắng nghe tiếng nước chảy và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Vốn là phương tiện được người dân sử dụng để đánh bắt cá, những chiếc bè tre ở Chiềng Lau nay được cải tiến, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn cả khách trong nước lẫn quốc tế

Vợ chồng anh Hà Văn Thưởng, chị Hà Thị Huân (người dân tộc Thái, ở thôn Chiềng Lau) là hộ dân khai thác dịch vụ bè tre trên suối Chàm từ vài năm nay.

Nhận thấy khách du lịch, đặc biệt là người nước ngoài, thích thú với cảnh quan thiên nhiên và những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa, anh chị đã tận dụng lợi thế sẵn có của quê hương để phát triển du lịch cộng đồng.

Vợ chồng chị Huân, anh Thưởng đưa bè tre vào phục vụ du khách, kết hợp dịch vụ ăn uống tại nhà sàn

Theo chị Huân, gia đình đã khai thác dịch vụ bè tre khoảng 6-7 năm. Từ những chiếc bè ban đầu, đến nay, anh chị đã đưa vào sử dụng 10 chiếc bè để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Người phụ nữ Thái tiết lộ, thời điểm lý tưởng để trải nghiệm ngồi bè tre là vào cuối mùa thu hoặc mùa hè (tùy ngày, phụ thuộc thời tiết). Khi ấy, nước suối trong xanh, dòng chảy nhẹ, thích hợp để chèo bè.

“Mỗi bè có sức chứa khoảng 6 khách, thời gian trải nghiệm kéo dài từ 45-60 phút. Người điều khiển bè là dân bản địa, thông thạo dòng nước và địa hình khu vực”, chị Huân chia sẻ với PV VietNamNet.

Thay vì vội vã di chuyển giữa các điểm tham quan, du khách có thể dành 1 giờ lênh đênh trên mặt nước, tận hưởng bầu không khí trong lành, ngắm cảnh bản làng và tìm hiểu những nét sinh hoạt bình dị của bà con miền núi

Trong chuyến du lịch Thanh Hóa, cặp đôi Judy và Maxime (đến từ Pháp) tình cờ biết đến trải nghiệm đi bè tre tại thôn Chiềng Lau khi tìm kiếm các địa điểm tham quan trên Google Maps.

Cả hai tỏ ra thích thú khi được ngồi trên chiếc bè rộng, có mái che, từ từ xuôi theo dòng nước và ngắm cảnh rừng núi xanh mát.

Hai vị khách người Pháp thích thú trải nghiệm ngồi bè tre ở Chiềng Lau

“Lần đầu chúng tôi được trải nghiệm một phương tiện đường thủy độc đáo thế này, chi phí cũng rất rẻ, chỉ 70.000 đồng/người mà thời gian kéo dài cả tiếng.

Khi tới khu vực suối nông, có bãi sỏi đá được bồi đắp, người dân dừng bè lại để du khách có thể tắm mát, bơi lội hoặc đơn giản là đứng ngắm cảnh, trò chuyện, tùy sở thích và nhu cầu.

Trải nghiệm này đặc biệt phù hợp với những người yêu thiên nhiên, muốn tìm kiếm không gian yên tĩnh, tạm rời xa nhịp sống náo nhiệt nơi thành phố”, Maxime chia sẻ.

Thưởng thức mẹt cơm của người Thái giữa dòng suối

Ngoài đưa khách đi ngắm cảnh, vợ chồng anh Thưởng, chị Huân còn kết hợp phục vụ ẩm thực ngay trên bè tre.

Đây cũng là một trong những trải nghiệm thú vị dành cho du khách muốn khám phá văn hóa và đặc sản bản địa khi đến Chiềng Lau.

Khách Tây thưởng thức ẩm thực bản địa trên bè tre

Theo chị Huân, tùy khẩu phần khách đặt, gia đình phục vụ những mẹt cơm có giá từ 1,2-1,5 triệu đồng. Thay vì chế biến các món ăn cầu kỳ, anh chị ưu tiên giới thiệu những món ngon quen thuộc trong đời sống hàng ngày của đồng bào Thái.

Một mẹt cơm có thể gồm cá nướng, gà nướng, thịt nướng, cơm lam, rau cải mèo, măng… Các món ăn được tẩm ướp bằng những loại gia vị truyền thống, tạo nên hương vị đặc trưng của ẩm thực vùng cao.

Không cầu kỳ trong cách bày biện, những món ăn được sắp xếp trên mẹt, mang dáng dấp mâm cơm thường ngày của người dân bản địa nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn, nổi bật với màu sắc hài hòa và đảm bảo dinh dưỡng.

Những món ăn đậm vị của người Thái được chuẩn bị tỉ mỉ để phục vụ du khách khi trải nghiệm ngồi bè tre ở suối Chàm

Giữa khung cảnh núi non xanh mướt, du khách vừa thưởng thức những miếng cá, thịt nướng thơm lừng, cơm lam dẻo, vừa ngắm cảnh hai bên bờ suối.

Đây cũng là cách để khách phương xa khám phá văn hóa ẩm thực của người Thái một cách gần gũi, tự nhiên.

Từ những chiếc bè phục vụ việc đánh bắt cá, người dân Chiềng Lau đã từng bước phát triển thêm các dịch vụ du lịch, tạo việc làm và nguồn thu nhập ngay tại quê hương.

Không chỉ những người trực tiếp chèo bè, các hộ trồng rau, chăn nuôi, chế biến món ăn cũng có thêm cơ hội tiêu thụ nông sản khi lượng khách đến bản ngày càng đông.

Ngồi trên bè tre, du khách được chiêm ngưỡng cảnh quan, hít thở không khí trong lành chỉ với 70.000 đồng/người

Đến Chiềng Lau, ngoài trải nghiệm đi bè tre, du khách còn có thể dành thời gian tham quan những nếp nhà sàn truyền thống, tìm hiểu phong tục, tập quán của người Thái, khám phá cảnh quan đồng ruộng và thưởng thức các sản vật địa phương.

Với những người yêu thích du lịch chậm, một chuyến bè trên suối Chàm không chỉ là dịp tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là cơ hội để cảm nhận nhịp sống bình dị của đồng bào vùng cao xứ Thanh.

Thảo Trinh