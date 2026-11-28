Tối 27/11, Đường sách TP.HCM lung linh ánh đèn, thu hút đông đảo du khách quốc tế đến tham quan, đọc sách và trải nghiệm văn hóa Việt tại Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ XI. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 đến 29/11.

Du khách trải nghiệm trò chơi dân gian Việt Nam. Tại ngày hội, khách tham quan có thể nhảy sạp, đi cầu khỉ, chơi ô ăn quan, ném vòng…

Theo báo cáo tổng kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 ở Đường sách TP.HCM, trung bình mỗi ngày không gian văn hóa đọc này đón 3.000 lượt khách và trong đó có 30% là du khách quốc tế.

Ngày hội đêm thu hút du khách nhờ gian hàng ẩm thực bánh quê Nam Bộ. Sự kết hợp giữa thưởng thức bánh dân gian, nghe Đờn ca tài tử và tự tay làm đồ thủ công tạo nên trải nghiệm di sản sinh động.

Trong ngày hội Sách và văn hóa đêm lần XI với chủ đề "Cây tre trăm đốt", nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức. Khán giả được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc dân tộc do Nhà hát Bông Sen thể hiện cùng những giai điệu Đờn ca tài tử Nam bộ.

Chương trình Hát bội kết hợp âm nhạc dân tộc do Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM đảm trách trở thành điểm nhấn khép lại ngày hội đêm. Các trích đoạn tuồng cổ giúp công chúng trẻ dễ dàng tiếp cận nét tinh túy của nghệ thuật truyền thống.

Ngày hội quy tụ năm không gian trải nghiệm gồm Trạm Chất Việt, Mộng Trúc Viên, Chợ Nét Việt, Hội Quán Khắc Nhập và Chất Việt Workshop. Du khách còn có thể mua những sản phẩm sáng tạo dựa trên văn hóa Việt Nam tại đây.

Qua 10 kỳ tổ chức, chuỗi sự kiện đã thu hút hơn 30.000 lượt khách và kết nối hơn 100 đối tác văn hóa. Mô hình khẳng định giá trị trong việc bảo tồn di sản, phát triển kinh tế đêm và kết nối bạn bè quốc tế.

Ông Bùi Xuân Đức, Phó giám đốc Đường sách TP.HCM, cho biết doanh thu các gian hàng tăng khoảng 20% trong các kỳ ngày hội đêm. Việc kết hợp đọc sách với giải trí và ẩm thực giúp kéo dài thời gian lưu lại của du khách.

Đánh giá về mô hình, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, khẳng định việc lồng ghép di sản vào không gian đêm giúp lan tỏa văn hóa đọc tự nhiên và tạo đòn bẩy phát triển du lịch.