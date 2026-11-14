Khách Tây hào hứng nhập vai thợ thủ công làng nghề trên phố cổ Hà Nội

Khác với hình ảnh trầm mặc thường thấy của những pho tượng gỗ hay đồ thờ tự tâm linh, khu vực trải nghiệm sơn và chạm khắc gỗ truyền thống tại 22 Hàng Buồm luôn trong tình trạng kín chỗ. Rất nhiều bạn trẻ và khách du lịch nước ngoài tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được tự tay cầm cọ, gọt đục và trải nghiệm các công đoạn chế tác thủ công tinh xảo.

Phương Anh, sinh viên Học viện Ngoại giao, cho biết trước đến nay chỉ quen với việc tô tượng thạch cao. "Lần đầu tiên thử sức với kỹ thuật sơn son truyền thống, tôi nhận ra công việc này khó hơn rất nhiều vì đòi hỏi sự tập trung cao độ, nét cọ phải cực kỳ tỉ mỉ và đều tay thì màu mới lên chuẩn và mịn”, cô nói.

Không chỉ thu hút giới trẻ trong nước, nghệ thuật tạo hình dân gian còn tạo ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế.

Tỉ mỉ quan sát từng chất liệu sơn phủ, bà Teresa, du khách đến từ Hà Lan, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm kỹ thuật sơn thủ công độc đáo này. Tôi khá ấn tượng khi nhận ra lớp sơn có hương thơm tự nhiên dễ chịu, khác biệt hoàn toàn so với các loại sơn công nghiệp thường gặp”.

Những trải nghiệm thực tế này đã giúp công chúng hiểu sâu hơn về bề dày lịch sử của làng nghề Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Bắt nguồn từ thời Đức Thánh Đào Trực truyền dạy nghề đục tượng, làm hoành phi câu đối từ thế kỷ X, Sơn Đồng từng trải qua không ít thăng trầm, thậm chí đứng trước nguy cơ mai một trong thời kỳ kháng chiến và bao cấp. Phải đến năm 1983, nhờ tâm huyết của các nghệ nhân kỳ cựu, công tác truyền nghề mới được khôi phục.

Bà Ngô Thị Thùy Dương, Trưởng ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, cho biết trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, kết nối chặt chẽ với các nghệ nhân và đơn vị sáng tạo để xây dựng nhiều chương trình chất lượng, kiến tạo các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của quận Hoàn Kiếm và Thủ đô. Qua đó, thể hiện vai trò tiên phong trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đồng thời tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

Bà Dương cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND quận, sự đồng hành của các đơn vị và sự ủng hộ từ đông đảo du khách để các hoạt động văn hóa tại khu phố cổ Hà Nội ngày càng sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ hơn.