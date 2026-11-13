Khách Tây cầm que xiên gà đi tìm thùng rác suốt một tiếng ở Seoul

Thùng rác ven đường được lắp đặt gần Tòa thị chính Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Trong chuyến du lịch Hàn Quốc vào tháng 10, Lena, quốc tịch Đức, đã đi quanh Myeongdong, Seoul, suốt một tiếng để tìm chỗ vứt que xiên gà nhưng không thành. Trước đó, cô cũng thử bỏ rác vào thùng của một cửa hàng nhưng bị từ chối.

Hãng thông tấn Yonhap phản ánh bất tiện mà nhiều khách quốc tế gặp phải khi tham quan khu phố mua sắm nổi tiếng của Hàn Quốc. Một số người phải mang theo giấy gói thức ăn, cốc nước đã dùng đến tận ga tàu điện ngầm mới tìm được nơi bỏ rác.

Trong khảo sát tại Myeongdong đầu tháng 11, Chosun cũng ghi nhận 3/6 du khách nước ngoài được hỏi xem tình trạng thiếu thùng rác là điều bất tiện nhất. Một nữ du khách Pháp cho biết cô phải cầm chiếc cốc cà phê rỗng suốt một tiếng vì không tìm thấy chỗ bỏ.

Thực tế, một đoạn phố Myeongdong dài khoảng 500 m không có thùng rác công cộng. Tính trên toàn khu du lịch đặc biệt Myeongdong, số thùng rác cũng chỉ là 35 chiếc. Trong khi đó, quận Jung-gu, nơi có khu phố này, đón trung bình 18.186 lượt khách nước ngoài lưu trú ngắn hạn mỗi giờ, cao nhất Seoul.

Du khách quốc tế mua sắm trên phố Myeongdong, Seoul, Hàn Quốc, ngày 6/10. Ảnh: Yonhap.

Số liệu tháng 9 của chính quyền thành phố cho thấy Jung-gu có 146 thùng rác ven đường, ít thứ hai trong số 25 quận của Seoul, chỉ nhiều hơn Geumcheon với 136 chiếc. Con số này thấp hơn nhiều so với Gangnam, nơi có 992 thùng, dù lượng khách nước ngoài lưu trú ngắn hạn tại hai quận tương đương nhau.

Toàn Seoul có 7.142 thùng rác công cộng, bình quân 286 chiếc mỗi quận. Sự chênh lệch giữa các quận cho thấy thành phố chưa phân bổ thùng rác tương xứng với nhu cầu tại những khu vực tập trung đông khách quốc tế.

Theo Chosun, trong hơn 10 năm qua, chính quyền Jung-gu nhiều lần lắp đặt rồi lại tháo dỡ thùng rác tại Myeongdong. Nguyên nhân chủ yếu là rác thường chất đống, gây mất vệ sinh và bốc mùi khó chịu.

Một tiểu thương kể rằng khi thùng rác còn đặt trên phố, chỉ khoảng một tiếng sau, rác đã chất thành đống, lan rộng trong bán kính 3 m. Mùi hôi khiến những người kinh doanh đồ ăn, thức uống không muốn tiếp tục đặt thùng trước cửa hàng.

Chính quyền quận cũng khó tìm vị trí phù hợp để lắp đặt. Du khách muốn có thêm thùng rác, nhưng nhiều tiểu thương lại không muốn đặt chúng trước cửa hàng. Bất đồng này khiến chính quyền nhiều lần thay đổi phương án, để một số khu vực tại Myeongdong không có thùng rác công cộng suốt hơn một thập kỷ.

Du khách nước ngoài đưa rác cho chủ quầy hàng rong trên phố Myeongdong, Seoul, Hàn Quốc. Quầy hàng có biển thông báo bằng tiếng nước ngoài về việc thu gom, nhận rác. Ảnh: Chosun.

Trước những phàn nàn của du khách, chính quyền Seoul vận động các quầy hàng rong tại Myeongdong nhận rác từ khách. Theo Korea Herald, những quầy tham gia chấp nhận giấy gói thức ăn, cốc nước và rác từ đồ ăn, thức uống mà du khách mua ở nơi khác, kể cả khi họ không mua hàng tại quầy.

Để khách quốc tế dễ nhận diện, chính quyền dán bảng thông báo bằng tiếng Anh, Nhật và Trung, đặt tại các điểm nhận rác. 346 quầy hàng ở Myeongdong được gắn biển trong đợt triển khai ngày 21/10.

Giáo sư Jeong Chul thuộc Khoa Du lịch, Đại học Hanyang, nhận định Seoul phát triển thành điểm đến quốc tế nhanh hơn tốc độ xây dựng hạ tầng phục vụ du khách. Theo ông, khi lượng khách nước ngoài tiếp tục tăng, thành phố cần bổ sung các tiện ích công cộng, trong đó có thùng rác, để đáp ứng nhu cầu của người tham quan.