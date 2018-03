Khách Tây bị bảo vệ quán bar đánh ở phố đi bộ Bùi Viện

Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đã xin lỗi Patrick Mullen – du khách người Ireland bị bảo vệ quán bar đánh ở phố đi bộ Bùi Viện.

Đó là thông tin được ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 nói tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách quý 1/2018 của TP.HCM sáng nay.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng cách đây 10 ngày. Anh Patrick Mullen (du khách Ireland) bị bảo vệ một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đánh vào mặt.

Theo trình bày của vị du khách, 17/3 là ngày Lễ Thánh Patrick - một trong những ngày lễ lớn của Ireland, nên anh đã uống khá nhiều bia.

Rạng sáng 18/3, anh này vào quán bar trên đường Bùi Viện và leo lên bàn, gọi bia. Thấy vị khách say xỉn, có hành động không đúng, bảo vệ đã từ chối phục vụ, từ đó xảy ra xô xát.

Bảo vệ quán bar sau đó đã lao vào đánh anh Patrick Mullen trước sự chứng kiến của nhiều người ở phố đi bộ Bùi Viện.

Theo ông Nguyễn Thế Thuận, ngay khi nhận tin, công an phường Phạm Ngũ Lão vào cuộc làm rõ. Chủ quán bar đã cho thôi việc 3 bảo vệ tham gia vụ đánh du khách.

Vị du khách người Ireland cũng thừa nhận do bản thân say xỉn, có hành vi không đúng. Anh này mong 3 bảo vệ được trở lại làm việc.

"Vụ việc trên phố đi bộ Bùi Viện có lỗi từ 2 bên và Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão Lê Tấn Đạt đã xin lỗi Patrick Mullen do để ảnh hướng tới an toàn của họ" – ông Thuận nói.

Chủ tịch quận 1 nói rằng qua vụ việc, chính quyền đã yêu cầu các chủ hàng quán, hộ kinh doanh cam kết không để vụ việc tương tự xảy ra, đồng thời phải tập huấn về cách phục vụ, xử lý tình huống cho nhân viên, làm sao để họ như là một nhân viên quảng cáo du lịch cho phố đi bộ Bùi Viện.

Ông Thuận cũng cho biết sau 8 tháng đưa phố đi bộ Bùi Viện vào hoạt động, 90% người dân đồng thuận. Hiện họ đang có đề nghị mở rộng về cả thời gian và không gian.

Để đảm bảo an ninh ở phố đi bộ Bùi Viện, công an TP tăng cường 2 tổ công tác của Phòng PC45, vì vậy thời gian qua chỉ xảy ra 2 vụ trộm cắp và đã bị xử lý. Toàn bộ phường Phạm Ngũ Lão, số vụ pháp hình sự giảm so với trước.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nói rằng phố đi bộ Bùi Viện mới đưa vào hoạt động thí điểm, nên việc quận 1 đề xuất mở rộng cần sự tham mưu từ sở - ngành. Hiện TP chưa đồng ý với đề xuất trên.

Văn Đức