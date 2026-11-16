Khách Tây bất ngờ khi khám bệnh trong 20 phút, hết 500.000 ở Hà Giang

Ryan và Katie tham quan sông Nho Quế.

Ryan (34 tuổi) và Katie (31 tuổi), đôi du khách đến từ Anh, vừa kết thúc chuyến du lịch Việt Nam lần thứ 3 với một kỷ niệm khó quên. Trong hành trình khám phá Hà Giang (cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), cả hai có trải nghiệm bất ngờ tại một bệnh viện địa phương, khi toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, điều trị đến lấy thuốc diễn ra chỉ trong khoảng 20 phút.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Ryan cho biết cả hai từng đến Việt Nam vào năm 2023 và 2024, trước khi trở lại vào tháng 9 năm nay. Chuyến đi lần này kéo dài 44 ngày, từ 21/9 đến 3/11, với các điểm dừng chân tại Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng và Ninh Bình.

Ngày 23/10, sau khi kết thúc hành trình khám phá Cao Bằng và quay trở lại Hà Giang, Katie gặp vấn đề ở chân, buộc cả hai phải tìm đến một bệnh viện đa khoa để được thăm khám.

Dù có những người bạn đang sinh sống tại Việt Nam trấn an rằng bệnh viện địa phương có thể tiếp nhận và điều trị, đôi du khách vẫn không khỏi lo lắng, đặc biệt về thời gian chờ đợi và chi phí khám chữa bệnh.

"Ở Anh, nếu phải đến bệnh viện, chúng tôi thường phải chờ khoảng 5-10 tiếng mới được bác sĩ thăm khám. Vì vậy, cả hai nghĩ rằng lần này cũng sẽ phải chờ rất lâu", Ryan kể.

Bên cạnh đó, do quen với hệ thống y tế công miễn phí tại Anh, cả hai không biết việc khám chữa bệnh ở Việt Nam sẽ tốn bao nhiêu tiền. Những câu chuyện về du khách phải thanh toán hóa đơn y tế đắt đỏ khi đi nước ngoài càng khiến họ thêm phần e ngại.

Toàn bộ quy trình thăm khám, chữa trị và lấy thuốc của Katie tại một bệnh viện ở Hà Giang chỉ trong khoảng 20 phút.

Khoảng 19h30 ngày 23/10, Ryan và Katie có mặt tại bệnh viện. Do không biết tiếng Việt, Ryan sử dụng Google Dịch trên điện thoại để giải thích tình trạng của bạn gái. Sau bước kiểm tra ban đầu, Katie được hướng dẫn đến quầy tiếp nhận để trả lời một số câu hỏi, rồi nhanh chóng được đưa vào phòng điều trị.

Tại đây, một bác sĩ trực tiếp xử lý vết thương, trong khi một người khác sử dụng điện thoại để dịch và giải thích từng thao tác cho bệnh nhân. Nhờ vậy, dù không nói được tiếng Việt, Katie vẫn có thể hiểu những gì đang diễn ra trong quá trình điều trị.

Theo Ryan, vết thương của bạn gái được dẫn lưu dịch, làm sạch và băng bó chỉ trong khoảng 10 phút.

Sau khi hoàn tất điều trị, cả hai quay lại quầy tiếp nhận để thanh toán, nhận đơn thuốc rồi đến nhà thuốc lấy 2 loại thuốc theo chỉ định.

Toàn bộ quá trình, từ lúc bước chân vào bệnh viện đến khi rời đi, chỉ kéo dài khoảng 20 phút, nhanh hơn rất nhiều so với hình dung ban đầu của đôi du khách.

"Thời gian là điều khiến chúng tôi sửng sốt nhất. Chúng tôi được thăm khám và điều trị quá nhanh. Tất cả nhân viên y tế đều rất nhiệt tình, bình tĩnh và chuyên nghiệp", Ryan chia sẻ.

Hai du khách người Anh khám phá các điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Giang như cột cờ Lũng Cú, sông Nho Quế...

Nam du khách cũng nhắc đến khoản chi phí chỉ khoảng 26 bảng Anh, bao gồm cả thuốc điều trị.

Sau khi rời bệnh viện, Katie cùng bạn trai ở lại Hà Giang thêm một thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe nhờ có những người bạn đang sinh sống tại địa phương. Hiện cô đã hoàn toàn bình phục.

Ryan và Katie bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới từ tháng 6/2023. Tính đến nay, cả hai đã đặt chân đến 39 quốc gia, ghi lại những trải nghiệm trong chuyến đi và chia sẻ qua các video trên kênh YouTube cá nhân.

Riêng tại Việt Nam, ngoài Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng và Ninh Bình trong chuyến đi gần nhất, đôi du khách từng khám phá TP.HCM, Hội An, Đà Lạt và Đà Nẵng.

Sau 3 lần ghé thăm, Việt Nam vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lòng đôi du khách người Anh. Theo Ryan, sự cố sức khỏe tại Hà Giang ban đầu khiến cả hai lo lắng, nhưng cuối cùng lại trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, nhất là bởi sự tận tình và thân thiện của những người họ gặp tại bệnh viện.

"Chúng tôi đã đi qua 39 quốc gia, nhưng Việt Nam vẫn là đất nước mà cả hai yêu thích nhất. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại trong tương lai", Ryan khẳng định.

Quỳnh Trang