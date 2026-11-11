Khách sạn trên cây chỉ có một trụ đỡ, nằm cao 7,6m giữa rừng

Khách sạn trên cây nằm giữa rừng. Ảnh: Stay Boreal

Khách sạn Skynest Treehouse tọa lạc tại Lutsen, bang Minnesota (Mỹ) được đưa vào hoạt động từ mùa hè vừa qua bởi một công ty chuyên cho thuê nhà nghỉ dưỡng. Khách sạn được xây dựng trên một trụ đỡ duy nhất bằng thép và bê tông.

Hệ thống kết cấu được một công ty kỹ thuật chuyên ngành thiết kế nhằm bảo đảm khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, căn phòng vẫn có thể rung nhẹ khi gió mạnh.

Khách sạn chỉ có 1 phòng ngủ, được bố trí nhiều tiện nghi. Hệ thống cửa kính kéo dài từ sàn đến trần, hướng tầm nhìn ra hồ Superior.

Bên trong có lò sưởi, góc ghế ngồi thư giãn, phòng tắm với khu vực vệ sinh chung không gian. Nhà bếp được trang bị máy rửa bát, lò vi sóng, máy pha cà phê, tủ lạnh, máy nướng bánh mì, máy làm đá và bếp từ 2 vùng nấu, theo Travel&Leisure.

Phòng ngủ có tầm nhìn hướng ra hồ nước. Ảnh: Stay Boreal

Một chi tiết đáng chú ý là giếng trời kích thước lớn được bố trí ngay phía trên giường ngủ, cho phép du khách quan sát bầu trời đêm.

Được biết, khu vực này nổi tiếng với khung cảnh đầy sao. Gần đó có Khu bảo tồn hoang dã Boundary Waters Canoe Area Wilderness, được công nhận là Khu bảo tồn bầu trời đêm quốc tế. Căn phòng cũng được trang bị rèm cản sáng để hạn chế ánh sáng từ bên ngoài.

Để đến Skynest, du khách phải đi qua cây cầu dài khoảng 46m. Vào mùa đông, cầu được trang bị hệ thống sưởi nhằm giữ lối đi thông thoáng, hạn chế tuyết phủ.

Cây cầu này cũng được sử dụng chung với một khách sạn trên cây khác mang tên Ledgerock Treehouse. Ngoài các tiện nghi tương tự Skynest, công trình còn có máy chiếu và màn hình chiếu phim.

Cây cầu dẫn vào khách sạn trên cây. Ảnh: Stay Boreal

Vào mùa thu, những cánh rừng ven hồ Superior chuyển sang sắc vàng, cam và đỏ, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng mùa lá đổi màu.

Cuối thu và mùa đông, khu vực này còn là nơi có thể quan sát cực quang phương Bắc. Bên cạnh các điểm ngắm cảnh dọc bờ hồ, những căn phòng khách sạn như Skynest mang đến thêm lựa chọn lưu trú cho du khách muốn tận hưởng khung cảnh thiên nhiên trong không gian riêng.