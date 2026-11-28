Du khách chụp ảnh trên cầu vượt gần khách sạn The Langham tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi Tuần lễ Cấp cao APEC kết thúc ngày 19/11, du khách liên tục đổ về khách sạn The Langham ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tò mò về nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump lưu trú. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao ông chọn khách sạn thuộc một thương hiệu không phải của Mỹ, có giá thấp hơn đáng kể so với một số khu nghỉ dưỡng 5 sao lân cận, theo SCMP.

Những hình ảnh đăng trên mạng xã hội Xiaohongshu cho thấy đám đông tập trung tại các khu vực của The Langham vào cuối tuần. Một số người dùng còn cho biết đã đặt phòng suite tổng thống của khách sạn.

Nhiều người khen đội ngũ của ông Trump tiết kiệm chi phí, khi giá phòng tại The Langham thấp hơn đáng kể so với các khách sạn mới hơn gần đó, thuộc những chuỗi của Mỹ như Marriott, Hilton và Hyatt.

Theo các nền tảng đặt phòng lớn, phòng tiêu chuẩn tại The Langham có giá khoảng 1.000 NDT (150 USD) mỗi đêm vào cuối tháng 11, trong khi Park Hyatt Thâm Quyến niêm yết mức 2.800 NDT. Phòng suite tổng thống, được cho là nơi ông Trump đã lưu trú, có giá 30.000 NDT mỗi đêm, thấp hơn nhiều so với mức 100.000 NDT tại Park Hyatt.

Bên trong phòng suite tổng thống tại The Langham, được cho là nơi ông Trump lưu trú. Ảnh: The Langham.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia tư vấn khách sạn, The Langham có thể đáp ứng những tiêu chí quan trọng đối với một chuyến công du cấp tổng thống.

"Khi lập kế hoạch cho các chuyến đi của VIP và tổng thống, an ninh, hỗ trợ hậu cần và số lượng phòng được ưu tiên hơn sự sang trọng", ông Xi Shao, chuyên gia phân tích thị trường của Lvjie Travel, công ty tư vấn khách sạn và lưu trú tại Bắc Kinh, nói.

Theo ông Xi, hồ sơ mua sắm công khai liên quan các chuyến công du của tổng thống Mỹ cho thấy nhiều yếu tố được cân nhắc, gồm khả năng tiếp đón các đoàn VIP lớn, khoảng cách đến địa điểm tổ chức sự kiện và cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai an ninh cấp cao.

"Khi yêu cầu an ninh đã được đáp ứng, mục tiêu hàng đầu khác là làm sao tiếp đón một đoàn rất lớn. Nơi tổng thống ở chỉ là một phần trong tổng thể các cân nhắc thực tế", ông nói với SCMP.

Cảnh sát điều tiết giao thông khi người dân tập trung theo dõi đoàn xe được cho là chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đến khách sạn The Langham, ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Đoàn tùy tùng của ông Trump cần hơn 200 phòng trong thời gian lưu trú tại Thâm Quyến. Phần lớn khách sạn mới ở thành phố Thâm Quyến không đáp ứng được số lượng này, trong khi The Langham có nguồn phòng dự trữ đáng kể, đủ phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, từ lưu trú đến tổ chức họp và các hoạt động khác.

The Langham Thâm Quyến khai trương năm 2012, có 352 phòng, do Langham Hotels International quản lý, thương hiệu có nguồn gốc Anh và đặt trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc). Khách sạn được xây dựng và sở hữu bởi Shenzhen Donghai Group, một tập đoàn tư nhân địa phương.

Conrad, một khách sạn khác ở Thâm Quyến, thuộc chuỗi khách sạn cao cấp do Hilton sở hữu, cũng thu hút sự chú ý của du khách sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu trú tại đây trong các cuộc họp APEC.

Khách sạn này đang tận dụng sức nóng từ hội nghị để chuẩn bị mở đặt phòng cho công chúng. Theo truyền thông địa phương, đại diện quản lý khách sạn dự báo cơ sở sẽ kín phòng từ nay đến cuối năm. "Nhiều người tò mò muốn xem địa điểm APEC và thực đơn", giới quản lý khách sạn cho biết.

Du khách, người dân ghi lại màn trình diễn của robot hình người tại Tuần lễ Cấp cao APEC ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Thâm Quyến kỳ vọng APEC tạo ra làn sóng tăng trưởng cho các doanh nghiệp địa phương sau hội nghị, trong bối cảnh thành phố muốn tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông và du khách quốc tế.

"APEC đã cho thế giới nhìn thấy Thâm Quyến và Quảng Đông. Câu hỏi tiếp theo là liệu thế giới có còn muốn quay lại và ở lại, bây giờ khi sự kiện đã kết thúc", Yangcheng Evening News, một ấn phẩm chính thức tại tỉnh Quảng Đông, nơi Thâm Quyến tọa lạc, viết.

Tờ báo cho rằng Thâm Quyến cần duy trì sức chú ý của truyền thông và lượng khách có được từ APEC lâu nhất có thể. Thành phố có thể tận dụng sự tò mò của du khách bằng cách mở cửa một số cơ sở, khách sạn từng phục vụ hội nghị và quảng bá những địa điểm này rộng rãi hơn.