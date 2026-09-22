Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá: Hành trình phát triển du lịch có trách nhiệm

Điểm được nhấn mạnh trong chương trình lần thứ II là chương trình không đặt trọng tâm vào việc gia tăng số lượng khách sạn được công nhận. Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Năm 2025, lần đầu tiên Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” được tổ chức, đã có 44 khách sạn đáp ứng các tiêu chí và được xếp hạng. Kết quả này tạo nền tảng để chương trình năm 2026 tiếp tục được triển khai với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính thực chất và độ tin cậy của quá trình đánh giá".

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa phát biểu.

Quang cảnh lễ phát động.

Tại lễ phát động, ông Trần Thanh Tùng, Phó giám đốc Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế cho hay: “Đến nay, nhiều khách sạn đã chủ động xây dựng và duy trì các quy định không hút thuốc; bố trí biển báo tại các vị trí phù hợp; tuyên truyền, hướng dẫn khách lưu trú. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong việc nhắc nhở và duy trì môi trường không khói thuốc.

Ông Trần Thanh Tùng, Phó giám đốc Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế phát biểu.

Từ những kết quả bước đầu đó, việc tiếp tục triển khai Chương trình bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 có ý nghĩa quan trọng. Chương trình sẽ tiếp tục khuyến khích các cơ sở lưu trú duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện môi trường không thuốc lá; đồng thời lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả để ngày càng có nhiều khách sạn chủ động tham gia. Đây là chiến lược mang lại lợi ích kép: Vừa bảo vệ cộng đồng, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch quốc gia.

Quỹ Phòng bệnh sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng; hỗ trợ xây dựng môi trường không khói thuốc; khuyến khích, tôn vinh các mô hình tiêu biểu nhằm lan tỏa những thực hành tốt trong cộng đồng, từng bước hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống, làm việc và du lịch trong lành, văn minh, phát triển bền vững”.

Ông Phạm Minh Quân, Trưởng phòng Marketing và Truyền thông khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha phát biểu.

Đại diện cho các khách sạn đã được vinh danh trong Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I-năm 2025, ông Phạm Minh Quân, Trưởng phòng Marketing và Truyền thông khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha tin rằng, chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” đang góp phần tạo nên những chuẩn mực mới cho ngành lưu trú Việt Nam. Nơi chất lượng dịch vụ không chỉ được đánh giá bằng cơ sở vật chất, tiện nghi hay trải nghiệm, mà còn bằng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với con người và cộng đồng.